FC Erfurt Nord: den Norden verteidigt, die Spitze erobert

Die Steilvorlage für den FC Erfurt Nord hatte Leinefelde geliefert. Das Team aus dem Eichsfeld hatte bei Spitzenreiter Altengottern am Samstagnachmittag ein 1:1 geschafft. Somit war klar: Mit einem Sieg am Abend im Derby gegen den TSV Motor Gispersleben würde Nord vorübergehend die Tabellenführung der Fußball-Landesklasse, Staffel 2, übernehmen.

Dieses Projekt begann zunächst verhalten. Die ersten zehn Minuten fielen unter die Kategorie „Abtasten im Nebel“. Zwar war dieser im Laufe des Samstags etwas aufgeklart, aber wo die langen Bälle – bei Nord durch Lugmeier, bei Gispersleben durch Papst – landeten, war zum Teil nur zu erahnen. Das ging wohl auch den Spielern so, denn beim eigenen Mann kamen sie selten an.

Die erste dicke Chance nach elf Minuten: Metschulat flankte von links, Nord-Torjäger Weichert köpfte freistehend zu zentral, sodass Wawrzik gedankenschnell klären konnte. Drei Minuten später setzte Knabe an alter Wirkungsstätte die erste Duftmarke: Sein abgefälschter Schuss aus 20 Metern strich hauchzart über den Querbalken. Doch mit dem anschließenden Eckball ging der Außenseiter in Führung. Der zweite Versuch, von Schönherr klasse vors Tor gezogen, lenkte Reichmann mit dem langen Bein in die Maschen (16.).

Wirkungstreffer, der den Favoriten lange lähmt

Das war ein Wirkungstreffer für den Favoriten. Nord tat sich enorm schwer mit dem Spielaufbau, schaffte es mit seinem gefürchteten Kombinationsspiel nur bis knapp über die Mittellinie. Wenn es dann doch mal weiter ging, dann durch schnelles, flaches Spiel, mit dem die nicht gerade als sattelfest bekannte Motor-Defensive auszuhebeln war. So, als Menz herrlich freigespielt wurde und mit seinem Schlenzer den Pfosten traf. Kolpar kam im Nachschuss nicht an Wawrzik vorbei (28.). Dessen Gegenüber Schoepe sah Sekunden später Sterne: Knabes ansatzlosen Knaller parierte er mit Problemen und prallte danach mit dem Kopf an den Pfosten. Ob es an der diffusen Dunkelheit lag, dass er schon der dritte Spieler war, der sich verletzt am Boden krümmte? Einer von ihnen, Gisperslebens Preuße, musste zuvor schon ausgewechselt werden. Auch für Schoepe sollte es ein paar Minuten später nicht mehr weitergehen.

Im Privatduell Kolpar gegen Wawrzik stand es nach Kolpars „Kopfschuss“ aus drei Metern Entfernung 2:0 für den Gästekeeper. Doch das 1:1 ließ nur die folgende Ecke auf sich warten: Dötsch stahl sich am ersten Pfosten davon und köpfte wuchtig ein (41.). Dieses Ergebnis war zur Pause letztlich leistungsgerecht.

Druckphase und 2:1 folgt Tristesse bis zum Schlusspfiff

Beflügelt vom Ausgleich kam Nord druckvoll aus der Kabine zurück. Dötsch fummelte sich durch und spielte Stolpe frei, der knapp das lange Eck verfehlte (46.). Nun kamen die Pässe in die Schnittstelle beim Aufstiegsanwärter endlich an. Metschulat wurde der Ball nach klasse Steckpass aber durch Wawrzik vom Fuß geangelt (49.). Dann verfehlte Weichert das fast leere Tor, ehe Motor mit tollem Gegenzug und Schönherrs knapp verzogenem Versuch antwortete (52.). Nun schien es der fußballerische Leckerbissen zu werden, auf den die 211 Zuschauer angesichts der technisch beschlagenen Kontrahenten gewartet, den sie aber vor der Pause nur ansatzweise gesehen hatten.

Der mögliche neue Spitzenreiter belohnte sich für seine starke Phase mit dem dafür benötigten Führungstreffer: Wetzolds Freistoß aus dem Halbfeld drückte der eingewechselte Maiele am langen Pfosten zum 2:1 über die Linie (60.). Fast hätte Gispersleben umgehend geantwortet, doch Knabe wählte nach Konter die Variante volle Pulle statt überlegt. Die im ersten Durchgang spärlichen Chancen lauerten nun im Minutentakt. Maieles Versuch nach langem Ball parierte Wawrzik stark (63.).

Doch so plötzlich das Feuer im Spiel war, desto schnell erlosch es auch wieder. Das Spiel verflachte in der Folge, Nord begnügte sich mit Verwalten und langen Bällen, Gispersleben schaffte es auch nicht mehr so recht ins Angriffsdrittel. Die Kälte kroch unangenehm in die Glieder, die letzten zehn Minuten waren angebrochen.

Die Männer in Dunkelblau sollten nicht mehr in Gefahr geraten – und jubelten in der neblig-winterlichen Abendschwärze ausgelassen über den zweiten Sieg im zweiten Erfurter Nordderby der Saison, der sie auf Rang eins hievte.