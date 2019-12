Ohne Hustenbonbons geht es nicht: Zeulenrodas Trainer Lenßner im Interview

Martin Lenßner ist erst seit Saisonbeginn Trainer der SG FC Motor Zeulenroda. Der 36-jährige Zeulenrodaer erzählt, was er von Olaf Distelmeier hält, wieso im Pokalspiel gegen Wacker Nordhausen mehr falsch als richtig lief und warum die Landesklasse genau die richtige Spielklasse ist.

Darf ich Ihnen ein Hustenbonbon anbieten?(Lacht!)

Danke, sehr aufmerksam. Aber da gerade Winterpause ist, bin ich gut bei Stimme.

Am Spielfeld schonen Sie sich und Ihre Stimme nicht. Die Anweisungen. Lob und Kritik sind nicht zu überhören.

Das ist meine Art, die Mannschaft zu coachen. Ich gehe da voll mit. Nach dem Spiel merke ich dann schon, was es bedeutet, eine Mannschaft anzutreiben, wenn es nicht so läuft – und dann brauche ich tatsächlich Hustenbonbons, um den Hals zu beruhigen. Am Abend versuche ich runterzufahren, alles abklingen zu lassen. Die Nacht ist dann immer noch etwas kritisch, aber das passt schon. Ich bin ja noch jung.

Ich hab‘ Sie beobachtet im Pokalspiel gegen Wacker Nordhausen. Da waren sie die ersten zwanzig Minuten laut und dann gab es leise Phasen?

Es war zum Glück das einzige Spiel in dieser Saison, dass so krass war, in dem wir keine Chance hatten. Als wir das 0:3 bekommen haben, war das Spiel eigentlich gelaufen. Und dann merke ich, dass ich versuchen muss, die Mannschaft bei Laune zu halten, dass wir die Konzentration hoch halten müssen, dass es kein Debakel gibt. Gerade wenn man auch Fußball gespielt hat wie ich, dann weiß man genau, was in den Köpfen der Spieler vorgeht, wie sich das anfühlt. Dass es am Ende ein 0:7 gibt, war schon ärgerlich. Nordhausen hat das Spiel aber auch sehr ernst genommen, war von Anfang an fokussiert.

Hätten Sie sich ein paar mehr Zuschauer erhofft? Im Ligaalltag ist ja auch nicht so viel los auf den Rängen?

Ja, definitiv hofft man immer auf mehr Zuschauer. Aber 600 Fans in dem Pokal-Viertelfinale waren eine schöne Kulisse.

Kann man vom geringen Zuschauerzuspruch ableiten, der Stellenwert des Fußballs im Waldstadion ist nicht sonderlich hoch?

So würde ich das nicht sehen. Der Fußball spielt schon noch eine Rolle in der Stadt. Das merke ich in den sozialen Medien, an den Reaktionen der Fans. In Zeulenroda kennt man sich, da nimmt man kein Blatt vor den Mund. Aber was mich stolz macht ist, dass wir im Verein fast alle Nachwuchsklassen besetzen, dass wir engagierte Trainer haben, die mitziehen, die die Kinder ausbilden, die ihnen die Freude am Fußball vermitteln. Wenn man merkt, dass Klubs wie Erzgebirge Aue den Vereinen schon die D-Jugendspieler abknapsen, dann sieht man ja die Probleme, die die Vereine haben. Von daher bin ich froh, dass wir mit unserem Präsidenten Uwe Grube und unserer Nachwuchsleiterin Anja Tischendorf die richtigen Leute an der richtigen Stelle haben. Wir hoffen, dass es uns gelingt, das eine oder andere Talent bis in die erste Mannschaft führen zu können.

Ist die Landesklasse die richtige Spielklasse für Motor Zeulenroda?

Diese Frage stellen wir uns auch immer wieder. Aber wir finden, die Thüringenliga hat nicht mehr die Klasse, die sie einmal hatte. Der Leistungsunterschied zur Landesklasse ist nicht so groß. Wir sind in der Landesklasse gut aufgehoben. Wir versuchen, im oberen Drittel mitzuspielen, da hat man Lust, Fußball zu spielen.

Wie sehen Sie die Hinrunde?

Ich bin sehr dankbar, dass mich mein Vater als Trainer mit unterstützt. Bei ihm habe ich das Fußballspielen gelernt. Bis vor zwei Jahren betreute er Nachwuchsmannschaften im Verein und jetzt ist er bei mir. Das passt sehr gut. Ich bin ja eher der Euphorische. Mein Vater bringt mich runter, hat eine andere Sicht, kommt gut mit den jungen Spielern zurecht – ich bin froh, dass er da ist.

Wie fällt der Blick auf die Landesklasse-Tabelle aus?

Wir können ganz zufrieden sein – bis auf die Niederlagen gegen Saalfeld, Zwätzen und Moßbach, die waren ärgerlich. Da hätten wir fünf, sechs Punkte mehr und wären näher am oberen Drittel drin. Was wir aus der Mannschaft holen, ist schon gut. Wir haben viele junge Spieler in der Mannschaft, die zum Teil aus der Kreisklasse zu uns gekommen sind. Da braucht es Zeit zur Eingewöhnung. Was mich positiv stimmt ist, dass alle bereit sind, zu lernen. Und einer wie Dominic Schmidt, der tut der Mannschaft gut. Mit Toni Schulz, Steffen Leistner und Manuel Sengewald, die in der Kabine das Wort haben, können wir auf erfahrene Spieler setzen. Und wenn ein junger Spieler wie Kilian Friedrich nach seinen Toren gegen Kahla raus an die Bank kommt und sich beim Trainer bedankt, dann ist das schon schön.

Sie waren jahrelang Spieler in Zeulenroda. Nun erstmals als Trainer in der Verantwortung. Gab es einen Trainer, der Sie geprägt hat?

Ganz klar Olaf Distelmeier. Von ihm habe ich gelernt, was Trainingsmethodik, Spielverständnis und Spieltaktik angeht. Ich würde mir wünschen, dass jeder meiner Spieler von einem Trainer wie Olaf Distelmeier einmal profitieren könnte.