Olympiasiegerin Kristina Vogel präsentiert ihr Buch im Livestream

Erfurt. Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel präsentiert ihr Buch, dreht Serie und ist Botschafterin.

Das kommende Wochenende von Kristina Vogel ist ausgefüllt. Ab Samstag beginnen für die Bahnrad-Olympiasiegerin in Stuttgart die Dreharbeiten für ihre ZDF-Serie „Vogel-Perspektive“, in der sie fünf olympische Athleten porträtiert. Wenige Stunden zuvor stellt sie in ihrer Heimatstadt Erfurt ihr Buch „Immer noch ich. Nur anders“ vor. Die Lesung wird am Freitag wegen der Pandemie in Form eines Gesprächs mit Moderator René Kindermann ab 19.30 Uhr im Livestream aus dem Haus Dacheröden übertragen.

Am Sonntag ist die 30-Jährige dann sowohl Botschafterin und zugleich Teilnehmerin beim Wings for Life World Run. Der seit 2014 jährlich stattfindende weltweite Wohltätigkeitslauf steht unter dem Motto „Laufen für die, die nicht laufen können“. Die Einnahmen fließen zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung.

„Alle laufen in einem Spirit vereint und gemeinsam für eine Idee. Das ist gigantisch. In der Rückenmarksforschung hat sich in den letzten Jahren viel getan – der Lauf und die Wings for Life Stiftung sind daran maßgeblich beteiligt, indem Gelder gesammelt und zahlreiche Projekte unterstützt werden“, sagt Vogel, die seit ihrem Unfall im Juni 2018 ihren Alltag im Rollstuhl meistert.

Auf individuellen Laufrouten kann jeder mitmachen, ob Läufer und Rollstuhlfahrer, Ultrarunner oder Hobbysportler. Erstmals ist der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) mit einem eigenen „Cool Runnings“-Team am Start, darunter zahlreiche Oberhofer Top-Athleten wie die Rennrodel-Weltmeisterin Julia Taubitz. Interessierte können sich über die Onlineseite des Laufes anmelden und Teil des BSD-Teams werden.

Im vergangenen Jahr hatten sich weltweit 77.103 Athleten beteiligt und dabei 2,8 Millionen Euro für den guten Zweck gesammelt.

www.wingsforlifeworldrun.com, Livestream am Freitag: bit.ly/buchpremiere-kristina-vogel