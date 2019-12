Platz drei mit allen Chancen

Philipp-Alexander Wagner, der Kapitän des Gothaer SV, machte einen zufriedenen Eindruck. „Für uns war das ein gewonnener Punkt. Wir haben gut angefangen, in der ersten Einzelrunde stark nachgelassen, uns dann aber wieder gefangen“, sagte er nach dem 8:8 gegen einen überraschend starken TTV Hildburghausen. Das 8:8 zum Abschluss der Hinserie lässt die Gothaer auf einem guten dritten Platz in der Tischtennis-Verbandsliga Staffel West stehen. Ein guter Rang im eng gestrickten Tabellenfeld, wo den Ersten vom Siebten nur drei Punkte trennen.

Die Gothaer verdankten den Punktgewinn an eigenen Tischen gegen Hildburghausen vor allem dem erfolgreichen Doppelspiel. Alle drei Doppel gingen zu Beginn gleich über fünf Sätze. Mit zwei Siegen starteten die Gastgeber hier besser. Die Gäste aus Hildburghausen entschieden die erste Runde der Einzel mit 4:2 für sich und gingen mit 5:4 in Front, bauten zu Beginn der zweiten Runde mit dem Gewinn beider Einzel im ersten Paarkreuz ihre Führung gar auf 7:4 aus. Doch die Gothaer kamen zurück und sicherten sich nach einer Aufholjagd durch Sebastian Händly und Michael Schielke im Abschlussdoppel doch noch den einen Zähler. In guter Verfassung zeigte sich zudem Ersatzspieler Norman Gerlach, der zwei Einzelsiege beisteuerte.

„Wir hätten nicht gedacht, dass wir so gut abschneiden werden. Aber wir waren personell fast immer sehr stark aufgestellt und sind sehr ausgeglichen. Auch die Ersatzspieler können unten gut mithalten“, sagt Wagner, der auch das verbesserte Doppelspiel als Garant für die erfolgreiche Saison ausmacht. „Zudem“, meint er, „sind wir stärker als wir dachten und die Liga nicht so stark wie vermutet. Der Respekt vor uns ist nach wie vor groß. Außerdem müssen viele Teams oft mit Ersatz antreten.“

Gothaer SV: Händly 2; Schielke 1; Wagner 1,5; Heike Hülß 0,5; Gerlach 2; Philipp Neumann 1