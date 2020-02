Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Platz zwei lässt alle Chancen

Am Samstag fand in der Sporthalle vom Gothaer Bierfassheberverein die erste Runde der Thüringer Landesmannschaftsmeisterschaft im Bankdrücken statt. Natürlich stellten die Bierfassheber auch eine Mannschaft. Es war ein sehr spannender Wettkampf, in dem sich die Jungs vom Schwerathletik Verein Erfurt (SAV) am Ende mit sieben Punkten Vorsprung, leicht absetzen konnten. Die fünf Gothaer Athleten zeigten alle samt gute Leistungen und traten gemeinsam mit den Betreuern als super Team auf. So drückten Ramon Baubel 140, Jakob Kallensee 150, Florian Wahrenberg 197,5, Patrick Zeigerer 205 und Tobias Zinserling 250 Kilogramm. Stefan Kohls war der Ersatzmann und drückte außer Konkurrenz 150 Kilogramm hoch. Die zweite Runde findet am 18. April erneut in Gotha statt. Das wird noch ein ganz spannendes Matsch, denn Großkochberg, die auf drei stehen, darf man nie abschreiben.

Zwischenstand, Aktiven-Wertung: 1. SAV Erfurt 477,932 Pkt., 2. Gothaer Bierfassheberverein 470,683, 3. SV Großkochberg 444,964, 4. HSV/KST Weimar 368,385, 5. Motor Arnstadt339,296, 6. IASC Erfurt 264,12. 1. KSV Zillbach 231,86. Jugend-Wertung: 1. KSV Zillbach 203,232, 2. KSV Weißensee 161,85.