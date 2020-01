Rasen unbespielbar - Wacker-Spiel fällt aus

Nordhausen. Der Frost der vergangenen Nächte hat den Rasen im Albert-Kuntz-Sportpark unbespielbar gemacht. Deshalb muss das Nachholspiel von Wacker Nordhausen gegen den SV Babelsberg, dass für den kommenden Samstag (13.30 Uhr) angesetzt war, erneut ausfallen. Doreen Lulaj von der Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen, der das AKS von der Stadt Nordhausen übernommen hat, erklärte nach Rücksprache mit den Platzwarten: „Der Platz ist unbespielbar. Nach den Nachtfrösten taut der Rasen ungleichmäßig auf. Das ist dann zur Anstoßzeit wie Schmierseife.“ Das Spiel gegen die Babelsberger ist nach Anforderung von Polizei und Nordostdeutschem Fußballverband wegen der erwarteten Fans ein Sicherheitsspiel und muss auf dem Hauptplatz des Stadion stattfinden. Eine Verlegung auf den Kunstrasen, wo Wacker derzeit trainiert, ist nicht möglich.

Wackers Co-Trainer Matthias Peßolat sagte: „Für uns ist die Absage gar nicht schlimm. Es ist eben Winter. So haben wir nun die Möglichkeit, uns etwas länger auf den Rückrundenstart vorzubereiten.“ Nächster Termin ist die Partie beim Tabellenletzten Bischofswerda am Sonntag, 2. Februar (13.30 Uhr). Ob Wacker das bereits im Herbst geplante Testspiel beim VfL Wolfsburg II am kommenden Freitag (17 Uhr) durchführt, ist noch offen.