Rekordsumme und kahle Köpfe bei Oberheldrunger Kickern

Die beiden Fußballer Christopher Plischka und Marcus Bödger von der LSG Oberheldrungen haben womöglich einen Rekord aufgestellt. Bei ihrer Spendenaktion für das Kinderhospiz Mitteldeutschland (wir berichteten) sammelten sie schlussendlich 16.761 Euro.

„Wer hätte das gedacht, dass es so viel wird? Das wird wahrscheinlich in der Form einmalig bleiben. Wir waren wohl zur richtigen Zeit da und haben den richtigen Nerv getroffen“, sagt Christopher Plischka.

Dass beide Fußballer nun kahlköpfig herumlaufen, hat ebenfalls was mit der Spendenaktion zu tun. Dies war ihr Einsatz bei der Summe von 6666 Euro. So haben beide ihr Versprechen eingelöst, sich die Haare abrasiert. „Das war eine Ehrensache für uns und es war ein großer Spaß“, lacht Plischka, der mit dem neuen Schnitt durchaus leben kann.

„Aber ohne Mütze geht es im Moment nicht, das ist zu kalt. Im Sommer kann ich mir schon vorstellen, auch so rumzulaufen, mir gefällt es. Bei Marcus war es vor allem der Bart, der ihm Schwierigkeiten bereitete. Aber auch der wächst nach.“

Neben den beiden Initiatoren hat sich auch Kumpel und Vorstandsmitglied Philipp Meyer die Haare abschneiden lassen. Ein überaus solidarischer Akt, wie die gesamte Aktion sowieso.

Die Übergabe des Geldes fand am Mittwoch an der Grundschule Oberheldrungen statt. Auch Bürgermeisterin Susann Weber ließ es sich nicht nehmen und war bei der Übergabe dabei.

Marcus Köhler vom Kinderhospiz sprach von einer Rekordsumme, die ein einzelner Verein je zusammen bekommen hat und ist dementsprechend überaus glücklich. Aber er verwies auch darauf, dass jeder Euro und jeder Cent wichtig sei, damit das Kinderhospiz auch weiterhin so gut arbeiten kann.

Neben dem Haareschneiden stehen noch weitere Challenges an. So will die gesamte Mannschaft noch Eisbaden, ein Benefizspiel gegen Thüringenligist SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen absolvieren oder eine Nudelparty für die Kinderheime in Oberheldrungen und Heldrungen veranstalten. Es wird also nicht langweilig bei der LSG, auch wenn kein Sport betrieben werden darf.