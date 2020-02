Rene Rudolph kein TSV-Trainer mehr

Fußball-Kreisoberligist TSV Bad Blankenburg und Trainer Rene Rudolph gehen ab sofort getrennte Wege. Der Coach erklärte in dieser Woche seinen Rücktritt.

„Für uns kam dieser Schritt überraschend“, sagt Abteilungsleiter Andreas Latell. Der TSV steht damit zum Start der Kreisoberliga-Rückrunde – am Samstag empfangen die Bad Blankenburger das Team vom Tabellenzweiten FC Einheit Bad Berka – zunächst einmal ohne Trainer da. „Nach Gesprächen mit der Mannschaft wollen wir aber so bald wie möglich einen Nachfolger bestimmen“, so Latell, der sich gestern aber mit Namen von Kandidaten zurück hielt.

Rudolph war seit etwa anderthalb Jahren Coach beim derzeitigen Tabellenelften