Jubiläum ohne Feier: Germania Artern wird 120 Jahre alt

Am 3. November 1900, also vor genau 120 Jahren, erblickte der Athletenclub Germania Artern das Licht der Welt. Im Herbst der Jahrhundertwende wagten mutige Bürger in Artern den Schritt gegen die kaisergetreue Bourgeoisie und den Austritt aus dem Turnverein der Stadt. Sie gründeten ohne jede staatliche Unterstützung und nur mit Anschaffungen vom eigenen Geld den Athletenclub Germania 1900. Die Gründungsversammlung fand am 3. November im Arterner Goethehaus statt. Zum Gründungsvater Otto Pötzsch gesellten sich neben Richard Wicht, Wilhelm Basler, Karl Ernst, Otto Patzschke, Oskar Freund, August Pilz, Fritz Michel, Friedrich Riech, Franz Dähne, Karl Reiber, Otto und August Vetter, Karl Kubald, Hermann Buchholz, Albert Mündke, Waldemar Kaiser auch der spätere Bürgermeister der Stadt Karl Hühnerbein.

Unter der Leitung von Sportwart Pötzsch wurde der Übungsbetrieb zunächst im Kronensaal und -garten in den Sportarten Ringen und Gewichtheben aufgenommen. Schnell entwickelte sich ein guter Leistungsstand, der dazu beitrug, dass sich die Mitgliederzahlen erhöhten und bei Veranstaltungen viele Zuschauer kamen. „Ein Umstand über den wir uns auch heute noch freuen können und sehr schätzen“, weiß Vorstandsvorsitzender Mirko Reinhardt. Bereits in den ersten Jahren stellten sich Erfolge und gute Leistungen bei Meisterschaften ein. Auch der Name Pillep tauchte schon früh in der Vereinsgeschichte mit Sportfreund Karl Pillep auf. Und sehr lang sollte dies auch für die Geschicke der Germanen ein sehr gutes Omen bleiben.

Durch die zwei Weltkriege und historische Wendungen gab es immer wieder herbe Rückschläge und Veränderungen für das Vereinsleben. Aber jedes Jahrzehnt hatte auch seine guten Zeiten und zu jeder Zeit waren es die Sportler und Vereinsmitglieder, die nicht zurückstecken und wieder anpackten. Auch die Trainingsstätten waren in den ersten Jahrzehnten immer vom Wohlwollen der Unterstützer abhängig. Der Platz vor der Veitskirche war ebenso Trainings- und Sportstätte, wie auch nach dem ersten Weltkrieg der Kellerraum der Gastwirtschaft Weiße.

Erst 1932 wurden in Eigenleistung und durch Gelder der Mitglieder die alten Werkräume der Ziegelei in der Unstrutstraße zur Turnhalle umgebaut. Ein glücklicher Umstand, der Voraussetzung für viele neue Erfolge war. Und noch heute befindet sich der Verein in diesem Domizil. „Stolz sind wir aber auch auf unsere Werner-Seelenbinder-Freilichtbühne im Salinepark. Durch fleißige Hände der Arterner Schwerathleten und ihrer Unterstützer Anfang der 50er-Jahre gebaut, steht sie noch heute für Open-Air-Veranstaltungen mit zahlreichen Zuschauern zur Verfügung“, so Reinhardt weiter.

Weitere Sparten im Verein

Durch systematischen Aufbau eines neuzeitlichen Trainingsbetriebes wurde in den 30er-Jahren neben dem klassischen Ringkampf auch Zweckgymnastik, ringerische Grundschule, Turnen, Faustball, Leichtathletik und Rasenkraftsport im Verein integriert. Später – in den 70ern – wurde Artern auch Trainingszentrum Ringen. Viele Arterner Ringer gingen über die Matten in der Unstrutstraße, eine Vielzahl davon findet man heute noch auf und neben der Ringkampfmatte. Bis zur politischen Wende galt der Verein als Hochburg für den Ringkampf im griechisch-römischen Stil und der Nackenhebel war gefürchtet. Unzählige Medaillen und Pokale sammelten sich bei Landes-, Mitteldeutschen-, DDR-, Deutschen- und internationalen Meisterschaften sowie im Ligabetrieb an.

Reinhardt bedauert: „Es tut uns leid, dass wir dieses besondere Jahr und den Anlass nicht ordentlich mit allen feiern können, so wie es ursprünglich geplant war. Stattdessen schauen wir ungewiss in die nächste Dekade und fragen gespannt: Wann dürfen wir wieder ringen, wann dürfen wir wieder mit unseren Fans im Hexenkessel jubeln?“

In diesem Jahr hat sich der AC Germania dazu entschlossen, seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurück zu ziehen und sich voll und ganz auf das kommende Jahr zu konzentrieren. Ein schwerer Schritt. „Diese Entscheidung schmerzt uns sehr und ist in unserem Jubiläumsjahr besonders traurig. In der großen Hoffnung, und wir sind da frohen Mutes, dass es uns im kommenden Jahr wieder möglich sein wird, faire Wettkämpfe mit anderen Mannschaften auszutragen, wollen wir weiter dran bleiben und im kommenden Jahr wieder wie gewohnt in der Landesliga-Sachsen Anhalt angreifen“, so die einhellige Meinung aus dem Vorstand.