Rodel-Weltcup Oberhof: Doppelsitzern fehlt Schuhlänge zum Sieg

Nach dem überlegenen Triumph von Felix Loch im Einsitzer-Rennen haben die deutschen Doppelsitzer den Sieg beim Rodel-Weltcup in Oberhof knapp verpasst. Hinter den siegreichen Weltcupführenden Thomas Steu/Lorenz Koller aus Österreich kamen Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) auf Platz zwei. Den Olympiasiegern fehlten im Ziel der umgebauten Oberhofer Kunsteisbahn neun Tausendstelsekunden - oder umgerechnet eine Schuhlänge - zum Sieg. Für die Thüringer Toni Eggert/Sascha Benecken, die im Dezember den ersten Oberhofer Weltcup auf ihrer Heimbahn noch gewonnen hatten, blieb nur Platz vier. "Das ist ein Paket von mehreren Sachen", begab sich Toni Eggert auf Fehlersuche, "vor allem am Start gelingt es uns in Oberhof nicht, unsere Leistung abzurufen." Der Weltmeisterpilot schickte aber auch ein Kompliment an die österreichischen Rivalen. "Steu/Koller waren schnell unterwegs im zweiten Lauf, das hat mir imponiert", sagte Eggert, "die machen da im Moment gewaltig was richtig."

Mit dem Sieg der Österreicher dürfte drei Rennen vor Schluss auch die Entscheidung im Gesamt-Weltcup gefallen sein. Eggert/Benecken liegen als Zweitplatzierte nun bereits 94 Punkte zurück.