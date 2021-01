Ruhlaer Volker Krempel ist neuer Vizepräsident des Thüringer Handballverbandes

Der Thüringer Handballverband, in dem etwa 9.200 Mitglieder in 75 Vereinen organisiert sind, hat ein neues Präsidium (wir berichteten) sowie Verbandsgericht und Verbandssportgericht. Zudem wurde eine neue Satzung verabschiedet. Erstmals wurde eine solche Wahl online organisiert. Anders sei es in der Zeit der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen, erklärte Stefan Scholz, der neue Präsident des Thüringer Handballverbandes. Er wurde genauso einstimmig gewählt wie Volker Krempel aus Ruhla (Vizepräsident Finanzen/Recht) und Martin Tews aus Ilmenau (Vizepräsident Spielbetrieb/Recht).

Volker Krempel ist Woche für Woche als Sekretär oder Zeitnehmer bei Bundesligaspielen der Frauen und Männer im Einsatz. Außerdem investiert er viel ehrenamtliche Zeit als Staffeleiter der C-Jugend des Thüringer Handballverbandes. Das erweiterte THV-Präsidium besteht aus Thomas Löffler (Vorsitzender Jugend- und Entwicklungsausschuss), Christian Roch (Vorsitzender Leistungssportausschuss), Julian Bizuga (Vorsitzender Bildungsausschuss), Lutz Pfefferkorn (Vorsitzender Schiedsrichterausschuss) sowie - bis zur satzungsgemäßen Neustrukturierung der dann drei Verbandsregionen - die durch die Bezirkshandballtage gewählte HFA-Vorsitzenden, zu denen auch Manfred Rieger (RW Krauthausen) vom HFA West gehört.

Zwei Mitglieder des ThSV Eisenach wurden in führende Positionen gewählt. Rechtsanwalt Jörn Riedenklau, viele Jahre Vizepräsident des ThSV Eisenach, ist Vorsitzender des THV-Verbandsgerichtes. Der bundesweit bekannte Anwalt in Sachen Handball-Recht Helge-Olaf Käding wurde zum Chef des THV-Verbandssportgerichtes gewählt. Siegfried Juhnke, „Mister Handball“ des SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim, fungiert als Beisitzer im Verbandsgericht. Julius Rein, als Torhüter mit dem ThSV Eisenach in der Jugendbundesliga, jetzt im Kasten des HSV Bad Blankenburg und Jura-Student in Jena, arbeitet als Beisitzer im Verbandssportgericht.