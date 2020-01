SC Großengottern: Früher Start in Vorbereitung

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SC Großengottern: Früher Start in Vorbereitung

Nachdem der SC Großengottern in der Fußball-Landesklasse in der Vergangenheit für viele positive Überraschungen sorgen konnte und die Ansprüche höher wurden, hängt der SC derzeit mit nur neun Punkten aus elf Partien und 11:30 Toren im Tabellenkeller fest. Die Ausgangslage war vor Beginn der Serie aber auch nicht so einfach.

Der langjährige Trainer Ronny Löwentraut und zahlreiche Abgänge aus der Stammelf mussten ersetzt werden. Von der Quantität ist es den Verantwortlichen gelungen, leistungsmäßig noch nicht. „Natürlich sind wir mit der bisherigen Ausbeute hinter den Erwartungen und unzufrieden“, fasste Andreas Renz, der erstmals eine erste Mannschaft in der Landesklasse übernahm, die unerwartete Situation zusammen. Er wird ab der Wintervorbereitung als Co-Trainer an der Seite vom nun verantwortlichen Andreas Frohn das Team weiter mit betreuen. Der Saisonstart ging mit den beiden Derbypleiten gegen Struth/ Diedorf (0:4) und den FC Union Mühlhausen (1:3) völlig daneben. Es folgte der bessere Monat September mit dem Pokalhighlight gegen den FC Carl Zeiss Jena. Das Traumlos und die Vorbereitungen auf das besondere Match lenkten den Fokus trotz 0:5-Niederlage vom Liga-Alltag etwas ab. In der Punkterunde folgten zwei Siege und ein Remis. Das jenes knappe 1:0 gegen Schlusslicht Sondershausen II der letzte Erfolg sein würde, war da noch nicht abzusehen. Es folgten noch sieben Spiele, in denen Großengottern lediglich zwei Pünktchen einsammeln konnte, dafür aber fünf teilweise deftige Niederlagen hinnehmen musste. „Unsere gezeigten Leistungen waren nicht so schlecht, wie es manches Ergebnis vermuten lässt. Oft haben wir uns im Angriff aber nicht belohnt“, weist der Coach auf die Offensivschwäche hin. Die Abgänge von Daniel Schmidt, Rico Baumgart und Patrick Rost konnten vom verletzungsgeplagten Sven Bernsdorf und Samuel Geberhiwot, die beide mit jeweils drei Treffern die meisten SC-Tore markierten, nicht kompensiert werden. „Zu der fehlenden Durchschlagskraft kamen viele Gegentore, die wir durch Fehler selbst verursacht haben. Es war oft zu einfach, gegen uns ein Tor zu erzielen“, legt Renz den Finger in die Wunde. „Hier werden wir ansetzen, um uns nach oben zu arbeiten“. Beim verlorenen Derby in Altengottern (0:5) verletzten sich zudem zwei SC-Akteure. Drei Niederlagen gegen Erfurter Mannschaften Im November hagelte es gegen die drei Erfurter Mannschaften An der Lache (1:2), FC Erfurt Nord (0:3) und Büßleben (1:5) Negativerlebnisse. Der Status Quo ist prekär für Großengottern, doch das untere Mittelfeld nicht unerreichbar. Dazu hat man den Vorteil, mit zwei Partien im Rückstand zu sein. Gegen Greußen und Wüstheuterode kann nachgelegt werden. Deswegen trainiert man schon seit dem 7. Januar wieder. Am letzten Januar-Wochenende steht ein Kurztrainingslager in Leipzig an. Eine gute Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und ein Testspiel gegen den Leipziger SV Südwest sind das Ziel dieser Maßnahme. Bereits eine Woche vor dem Rückrundenstart steht das Nachholspiel gegen Tabellennachbarn Blau-Weiß Greußen auf dem Plan. Das wichtige und richtungweisende Kellerduell findet am Freitag, 21. Februar, auf dem Kunstrasenplatz in Schlotheim statt.