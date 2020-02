Schnelles und intensives Spitzenspiel

„Wir haben am Sonntag genau das gemacht, was uns im Hinspiel nicht gelang“, resümiert Trainer Igor Ardan nach dem 34:31 (20:14)-Erfolg des HSV Bad Blankenburg gegen den HC Burgenland.

In einem „schnellen und intensiven Spiel“ gewann man viele einfache Bälle, inszenierte ein nahezu perfektes Umschaltspiel und erzielte reihenweise Tore mit der ersten und zweiten Welle: „Wir haben konsequent alle Fehler des Gegners bestraft.“ Und das wichtigste, was anders war als im Hinspiel: Am Ende ging der Tabellendritte als Sieger vom Parkett, verkürzte den Abstand zum Spitzenreiter auf vier Punkte.

Dennoch will Ardan nichts davon wissen, dass man jetzt zum großen Angriff auf den wieder in Reichweite geratenen Platz an der Sonne bläst. „So eine Momentaufnahme heißt in dieser Liga gar nichts“, weiß der Coach. Man verliert mal zwei Spiele hintereinander, muss vielleicht verletzungsbedingt auf den einen oder anderen Spieler verzichten und schon geht es in der Tabelle wieder schnell nach unten.

Der berühmte Satz „Wir schauen von Spiel zu Spiel“ wird einmal mehr von Igor Ardan nach dem Sieg im Spitzenspiel benutzt. Klar, man hatte den Spitzenreiter von Anfang im Griff, lag ständig in Führung: „Bei uns war jeder gut motiviert, jeder wollte hundert Prozent zeigen“, hat der Coach beobachtet. Am Ende hätte es sogar noch deutlich werden können: „Aber wir waren im Abschluss dann nicht mehr so konsequent.“ Doch egal, es hat gereicht. Und dank des Drei-Tore-Vorsprunges am Ende der Partie hat man nach der knappen 24:25-Niederlage im Hinspiel auch den direkten Vergleich gewonnen.

Etwas Wehmut kam nach dem sonntäglichen Sieg dennoch auf: Für die Bad Blankenburger war es die letzte Heimpartie in der Gorndorfer Dreifelderhalle. „Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt“, sagt Igor Ardan. Kein Wunder: Von den drei dort ausgetragenen Begegnungen verlor der HSV in dieser Saison nicht ein einziges in der Kreisstadt.