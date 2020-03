Schwimmer Thomasberger zu Olympia: „Reset-Knopf drücken“

Die Hoffnungen waren so groß. Auch im Januar diesen Jahres noch: „Ich bin sehr optimistisch, dass ich das Ticket für Olympia lösen kann“, diktierte der Saalfelder Schwimmer David Thomasberger in die Notizbücher der Journalisten. Jetzt, nach der Verschiebung der Olympischen Spiele, muss der 24-Jährige, der seine erste Schwimm-Erfolge beim Saalfelder Schwimmverein feierte, seinen großen Traum ebenfalls verschieben. Wir unterhielten uns mit dem jungen Mann kurz nach der Olympia-Verlegung über sein derzeitiges Training, Wasser-Gefühle und abendliche Dart-Spiele.

Kam für Sie die Olympia-Verschiebung überraschend?

Nein, das war eigentlich abzusehen. Ich bin aber sehr froh, dass das Warten jetzt für uns endlich ein Ende hat. Wir saßen ja seit einigen Tagen auf dem Trockenen. Das nimmt jetzt für das Training schon einigen Druck weg.

Ist Olympia 2021 sinnvoll?

Das ist eine gute Lösung. Nicht nur für mich war wichtig zu wissen, ob und wie lange man die Olympischen Spiele verschiebt. Jetzt können wir ja nächstes Jahr einen neuen Anlauf nehmen.

Hatten Sie denn die Qualifikations-Norm schon in der Tasche?

Die wollte ich am kommenden Wochenende in Angriff nehmen. Da stand der erste Qualifikationswettkampf in Norwegen auf dem Programm. Aber das hat sich ja nun auch erledigt. Dabei wäre Bergen ein gutes Pflaster gewesen: Dort habe ich mich letztes Jahr erstmals für die Weltmeisterschaften qualifiziert. Eine Woche später hätte ich in Stockholm eine weitere Chance gehabt, Ende April bei den Deutschen Meisterschaften eine weitere. Aber die Wettkämpfe finden ja jetzt erst einmal nicht mehr statt.

Haben Sie denn überhaupt noch im Wasser trainieren können?

Bis Mitte vergangener Woche ging das noch in Leipzig. Danach war Schluss, aber wir sollten in Laufe der Woche eine Sondergenehmigung für das Training bekommen.

Gab es damals, als Sie noch trainieren konnten, schon besondere Auflagen?

Man achtete schon frühzeitig auf den Mindestabstand zwischen den Sportlern. Das lief dann unter anderem auch darauf hinaus, dass jeder selbst im Training seine eigene Bahn hatte. Das war schon recht angenehm.

Waren Sie denn fit für die geplanten, aber jetzt ausgefallenen Wettkämpfe?

Absolut. Wir sind Ende Februar aus dem Höhentrainingslager aus der Türkei wieder gekommen und haben das Training dann hier fortgesetzt. Als dann kurzfristig die sächsischen Meisterschaften abgesagt wurden, war schon zu befürchten, dass es auch uns irgendwann treffen könnte.

Als Schwimmer braucht man nun einmal eine Schwimmhalle. Wie problematisch ist die Schließung für das alltägliche Training eigentlich für Sie?

Ja, für Schwimmer ist es natürlich blöd, wenn man nicht mehr in die Halle kann. Man kann sich zwar andere Trainingsmöglichkeiten suchen, aber es ist schon etwas ganz anderes im Wasser. Für Außenstehende klingt es vielleicht komisch, aber man braucht schon irgendwie das Wasser-Gefühl. Ohne das ist das Training schwierig.

Aber Sie liegen doch jetzt bestimmt nicht auf der faulen Haut?

(lacht) Das natürlich nicht. Beispielsweise mit Crossfit und auch mit Laufen halte ich mich fit. Ich habe mir mein eigenes Trainingsprogramm mit ein, zwei Einheiten pro Tag zusammengestellt.

Gibt es keine Trainer-Vorgaben ?

Nein, in diesen Tagen. Ich bin zur Zeit im Elternhaus meiner Freundin in der Nähe von Halle, dort haben wir einen großen Garten und auch einen Fitnessraum. Das kommt mir natürlich entgegen. Da können wir gut gemeinsam trainieren.

Ihre Freundin Lia Neubert ist auch Schwimmerin...

...und sie hat auch den großen Traum, die Olympia-Qualifikation zu schaffen. Ihr kommt die Verschiebung der Spiele sogar etwas entgegen: In diesem Jahr hatte sie noch viel mit ihrem Abitur zu tun, für die Qualifikation im nächsten Jahr kann sie nun besser trainieren.

An Ihrem Ziel, bei Olympia dabei zu sein, hat sich durch die Verschiebung auch nichts geändert?

Warum sollte es? Man muss halt jetzt den Reset-Knopf drücken und mit der Vorbereitung wieder von vorn anfangen. Aber natürlich will ich immer noch in Tokio dabei sein.

Ist das Motivation in diesen Tagen?

Motivation ziehe ich vor allem aus der Trainingsgruppe, auch wenn wir ja jetzt nicht gemeinsam trainieren. Wir schreiben und telefonieren, informieren uns über unser Training. Wenn man dann merkt, dass es bei den einen oder anderen Motivationsprobleme gibt, dann hilft dieser Kontakt schon.

Den ganzen Tag trainieren kann man ja aber auch nicht...

Mache ich auch nicht. Da das Wetter ja ganz schön ist, helfen wir viel im Garten mit. Außerdem spielen wir Karten, würfeln auch ab und zu. Am Abend wird auch mal ein Stündchen mit den Kumpels gezockt oder eine Runde Dart mit meinen Schwiegervater gespielt. Und ich genieße es auch, früh etwas länger schlafen zu können. Im normalen Trainingsalltag geht das ja nur sehr selten.