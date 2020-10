Science City Jena: Saisonauftakt erneut verschoben

Basketball-Zweitligist Science City Jena muss weiter auf den Auftakt in die neue Saison warten. Das bereits auf diesen Sonnabend verlegte Auswärtsspiel bei den Kirchheim Knights wurde von der Liga abgesagt. Der Grund: Die Gastgeber mussten nach zwei Corona-Fällen in Quarantäne, hätten erst einen Tag vor dem Spiel wieder trainieren dürfen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Nach aktuellem Stand beginnt für Science City damit die Saison am 6. November in Paderborn.