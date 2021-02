Steven Clauss war in Ehingen wieder der Interims-Cheftrainer der Jenaer Basketballer.

Science City Jena zurück in der Erfolgsspur

Basketball-Zweitligist Science City Jena hat nach dem Ausrutscher am Dienstag bei den Artland Dragons (89:93) zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Thüringer gewannen am Samstagabend ihr Auswärtsspiel beim Team Ehingen Urspring mit 79:74. Bester Werfer der Saalestädter war Robin Lodders mit 22 Punkten.