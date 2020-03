Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Science-City-Trainer Steven Clauss: „Das habe ich noch nicht erlebt“

Der Plan von Steven Clauss war ursprünglich ein anderer. Nach dem deutlichen Erfolg seiner Bundesliga-Basketballer beim Auswärtsspiel in Leverkusen (80:64) und der so nicht eingeplanten Heimniederlage zwei Tage darauf gegen die Panthers Schwenningen (89:97), sollte am kommenden Samstag für Science City Jena wieder ein Sieg her. Bei Schlusslicht Ehingen wollte das Team den dritten Tabellenplatz in der Pro A festigen und damit den Vorsprung auf die Verfolger aus Heidelberg, Leverkusen oder Trier konstant halten.

„Nach der Niederlage gegen Schwenningen konnten wir die Füße wieder auf den Boden stellen und uns bewusst werden, dass wir gegen jeden Gegner alles geben müssen. Auch die kommenden Spiele, davon drei Auswärtspartien am Stück, sind schwere Spiele“, so der Headcoach zu Wochenbeginn. Seitdem hat sich, bedingt durch die Auswirkungen des Corona Virus, allerdings viel getan – auch im Sport. Nachdem reihenweise Fußballspiele abgesagt, verlegt oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt wurden, Verbände wie die Deutsche Eishockey-Liga ihre Saison sogar frühzeitig beendet haben, sah sich auch die 2. Basketball-Bundesliga in der Pflicht. Der 30. Spieltag in der Pro A sowie die Playoff- und Playdown-Spiele der Pro B wurden ausgesetzt. Über das weitere Vorgehen werde intensiv mit den Vereinen beraten, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Entscheidung, die Clauss befürwortet: „Hier hat die Liga sehr gut gehandelt, nicht überhastet reagiert. Bei einer großen Versammlung am Montag mit den Vereinsvertretern soll dann zusammen eine Lösung gefunden werden.“ Für den erfahrenen Trainer ist die aktuelle Problematik ein Novum in seiner Karriere. „Das habe ich noch nicht erlebt. Die Sorge der Menschen ist berechtigt. Ich glaube nicht, dass die Sportevents die entscheidenden Faktoren bei der Bekämpfung von Corona sind“, sagt Clauss. Mit der Mannschaft möchte er durch gezieltes Training die Intensität hochhalten. Er glaubt, dass man ein, zwei Nachholspiele in den Spielplan integrieren könnte. „Der schlimmste Fall wäre ein Saisonende ohne Auf- und Absteiger. Dies bedeutet sportlich und wirtschaftlich herbe Verluste.“