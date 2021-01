Scorpions bekommen Erfurts „Wind of Change” zu spüren

Ins Ziel gestolpert: Spitzenreiter Hannover Scorpions (in Weiß: Mario Trabucco) erlebte bei den Black Dragons (in Schwarz: Reto Schüpping, dessen vermeintlicher Siegtreffer in der Verlängerung aberkannt wurde) erst sein blaues Wunder und kam am Ende mit einem blauen Auge, sprich zwei Punkten, davon.