SG An der Lache/Concordia: Duos Trotzen der Trägheit

Grüppchenbildung mal anders: Die Fußballer der SG An der Lache/Concordia, hier Christopher Schwarz (links) und Mattes Halecker, treffen sich auch während des Lockdowns zum Stationstraining in Zweiergruppen.

Ein bisschen fußballerische Normalität hat sich der Fußball-Landesklässler SG An der Lache/Concordia Erfurt auch während des zweiten Lockdowns erhalten. Schon seit November treffen sich die Kicker von Trainer Carsten Helzig an verschiedenen Orten in der Stadt zum Stationsbetrieb – zeitlich versetzt, in Zweiergruppen, so, wie es die derzeitigen Beschränkungen zulassen. „Die Jungs haben darauf gedrängt, irgendwas draußen zu machen, weiterhin ein Gefühl von Mannschaftstraining zu haben. Denn nur Onlinetraining oder individuelle Trainingspläne funktionieren nicht, dafür sind Fußballer zu faul, das weiß ich aus eigener Erfahrung“, meint Helzig lachend.

Er nutzt auch selbst die Zeit während des Lockdowns, um an seiner Fitness zu arbeiten. Zudem genießt er es, mehr Familienzeit zu haben und an den Wochenende anders als sonst, wenn Spiele anstehen, auszuschlafen. Untätig ist Helzig dennoch keineswegs: Neben den persönlichen Workouts und der Beaufsichtigung der Donnerstags-Zweiergruppen macht er zweimal pro Woche vor dem Laptop den „Hampelmann“: Dienstags macht er beim Onlinetraining der ersten Mannschaft Übungen vor, mittwochs bei dem seiner Nachwuchsmannschaft.

Positiver Nebeneffekt: lockere Gespräche und das Bierchen danach. „Das war vergangene Woche Dienstag richtig angenehm, als wir uns nach der Einheit alle ein Bier geholt, uns vor die Kamera gesetzt und entspannt gequatscht haben. Das ist einfach wichtig, damit der Teamspirit im Lockdown aufrechterhalten wird“, weiß der Trainer.

Alternativen im Angriff

Personell hat sich beim Landesklässler auch etwas getan: Mit Yousef Alalli und Ahmed Al Derli sind zwei Syrer neu zum Kader gestoßen. Al Derli war schon beim letzten Spiel Ende Oktober auf der Bank dabei, als das Team vom Zoopark bei Union Mühlhausen ein achtbares 2:2 und damit den achten Punkt im siebten Spiel geholt hatte. „Das sind beides gute Jungs, die was auf dem Kasten und fußballerisch was drauf haben“, sagt Helzig. „Wenn sie dran bleiben, können sie bei uns als Offensivkräfte eine echte Alternative werden.“

Wann das sein wird, weiß niemand. Helzig hofft wie alle, dass zumindest die Hinrunde noch zu Ende gespielt werden und sich sein Team den Klassenerhalt sportlich verdienen kann. Einen kleinen Trainingsvorsprung haben die Lache-Kicker jedenfalls.