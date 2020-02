SG Eisenach/Herleshausen liefert in Nordhausen die Punkte ab

Als die Volleyballer der SG Eisenach/Herleshausen am Samstagmittag in den SVW-Vereinsbus kletterten, waren die Erwartungen fürs Gastspiel beim SVC Nordhausen gelinde gesagt bescheiden. Mit Richard Horlbeck, Andy Neitzel und Johannes Aßmann standen drei Stammspieler nicht zur Verfügung, weshalb die 0:3-Niederlage (20, 15, 23) bei einem der Thüringenliga-Titelaspiranten „durchaus vorhersehbar“ gewesen sei, wie Tobias Schucht einschätzte.

Bevor die SG-Männer in der Wiedigsburghalle selbst ins Geschehen eingriff, schöpften sie in der Zuschauerrolle zunächst wieder Optimismus. Denn Nordhausen fand gegen Stahl Unterwellenborn im Auftaktmatch keine Linie und verlor überraschend 1:3. „Da habe ich gedacht“, so Schucht, „hier geht vielleicht doch etwas.“ Dementsprechend mutig begann Eisenach und lag im ersten Satz anfangs mit drei, vier Zählern vorne. Es blieb jedoch ein Strohfeuer, da beim SVC nun die mahnenden Worte von Trainer Michal Gryga ihre Wirkung zeigten. Die Südharzer reduzierten ihre Fehlerquote und drehten den Satz zum 25:20. In Abschnitt zwei hatte die SG nahezu nichts entgegenzusetzen. Danach stellte Eisenach/Herleshausen etwas um, Routinier Jörg Krauße übernahm das Zuspiel. „Das hat richtig gut funktioniert, bis zum 20:20 sah es so aus, als könnten wir nochmal ins Spiel zurückkommen“, schildert Schucht. Doch der SVC ließ sich nicht beirren und holte sich die entscheidenden Punkte, um nach 74 Minuten den Sack zuzubinden.

Die neunte Saisonniederlage hatten die Eisenacher und Herleshäuser dann schnell ad acta gelegt. Schließlich gilt es, sich auf die am kommenden Samstag in der Werner-Aßmann-Halle anstehenden Heimspiele gegen SSV Weimar (4.) und VSV Jena II (5.) zu fokussieren. Zählbares ist da für die abstiegsbedrohte SG nahezu Pflicht. Das weiß auch Schucht, der „Kampf um jeden Ball“ verspricht und hofft, dass „wieder die volle Kapelle am Start sein wird“.

SG Eisenach/Herleshausen: Wolfram, Schucht, Krauße, Jakuscheit, Unger, M. Seeliger, Dach, Schlöffel.