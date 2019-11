Olaf Gabriel (2. von re.) führte Gospenroda zurück in die Landesklasse. Am Samstag wird er jedoch nicht mit den Grün-Weißen jubeln.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SG Gospenroda vor Wiedersehen mit Ex-Trainer Gabriel

So schnell trifft man sich auf dem Fußballplatz wieder. Bis zum Sommer war Olaf Gabriel Trainer bei der SG Gospenroda/Dippach. Der Stadtlengsfelder führte die Rand-Hessen direkt wieder zurück in Thüringens zweithöchste Spielklasse, doch nach nur einer Saison zog es ihn aber wieder zu seiner „alten Liebe“ SG Glücksbrunn Schweina. Bei der Rückkehr des Aufstiegstrainers wird es am Samstag am Gospenrodaer Waldsportplatz eine freundlichen Begrüßung und sicher das eine oder anderen Pläuschchen unter alten Bekannten geben. Mit dem Anpfiff dürfte dann aber das Sportliche in den Fokus rücken. Vor allem die Gastgeber haben als Tabellenletzter mit dürftigen fünf Punkten keine Zeit für Sentimentalitäten und Erinnerungen. Beim Wiedersehen mit dem Ex will und muss Gospenrodas Elf ans Leistungslimit gehen, wenn die Negativserie gestoppt werden soll. Dass die inzwischen von Carsten Ruppel trainierte Elf auch individuell besser besetzten Gegnern Paroli bieten kann, zeigte jüngst das Heimspiel gegen Wacker Gotha, das unglücklich mit 1:2 verloren ging. Schweina rangiert nach holprigem Saisonstart im Tabellenmittelfeld und lieferte sich vorige Woche mit Primus Ohrdruf beim 1:3 ein mitreißendes Spiel auf Augenhöhe.

Aufgrund des Volkstrauertages am Sonntag finden alle Spiele des 13. Spieltages der Fußball-Landesklasse, mit Ausnahme der auf den 7. Dezember verlegten Partie in Ohrdruf, am Samstag statt. Anpfiff ist überall um 14 Uhr.

Zahlen und Fakten zum 13. Spieltag

Wacker Bad Salzungen (14.) – FC An der Fahner Höhe II (13.). Die Fahner-Reserve hat bereits 30 verschiedene Spieler eingesetzt. Keiner war bei allen zwölf Partien dabei. Im Spiel beim Tabellennachbarn steht Keeper Stephan Ehegötz nach Gelb-Rot wieder zur Verfügung. Wacker muss auf Rotsünder Berg verzichten.

Wacker Gotha (2.) – VfL Meiningen (9.). Letztmals trafen beide Teams in der Saison 2014/15 aufeinander, wobei Wacker zweimal 1:0 siegte (Tore: Hoffmann/Zielasko). Von Gothas damaliger Startelf steht am Samstag keiner mehr im Volksparkstadion auf dem Rasen.

FC Eisenach (6.) – FC Steinbach-Hallenberg (8.). Eisenach gewann nur eines der letzten sieben Spiele. Der Gegner ist unmittelbarer Tabellennachbar und zählt zu den fairsten Teams, hat die wenigstens Gelben Karten (15) der Liga kassiert.

FSV Waltershausen (15.) – SG FSV Borsch (3.). Die Koch-Elf ist noch ohne Heimsieg, Borsch hat indes fünf seiner sechs Auswärtsspiele gewonnen. Auch die direkte Bilanz spricht nicht für die Waltershäuser, die in sechs Vergleichen mit den Rhönern nur ein Remis schafften und bei insgesamt 4:25 Toren fünfmal klar verloren.

SG Gospenroda (16.) - Glücksbrunn Schweina (7). Gospenroda ist noch schwächer unterwegs als im ersten Landesklassenjahr (17/18). Da hatte die SG zum gleichen Zeitpunkt bereits acht Punkte geholt. Beim Wiedersehen mit Ex-Coach Olaf Gabriel fehlt Karsten Lusky (Gelb-Rot).