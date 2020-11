Sie laufen gern? Wir haben Tipps von Profi Marcel Krieghoff

Die Fitness-Studios sind nach dem landesweiten Lockdown fast bundesweit noch mindestens bis zum 30. November geschlossen, auch in den Vereinen kann derzeit kein geregeltes Training stattfinden. Das heißt jedoch nicht, dass die sportliche Motivation schwinden und das eigene Gewicht steigen soll. Lauftraining ist bestens dazu geeignet, auch in der Corona-Zeit in Form zu bleiben. In unserer neuen Lauf-Serie gibt Profi-Athlet Marcel Krieghoff Tipps und Tricks für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Wichtiger als eine teure Ausrüstung oder das Anpeilen einer bestimmten Distanz oder Zeit sei gerade für Einsteiger das Vertrauen in sich selbst. Auch wenn die letzte sportliche Einheit vielleicht schon lange zurückliegt – „jeder kann es schaffen, ein Läufer zu werden“, unterstreicht Berglauf-Nationalmannschaftsmitglied Krieghoff. Immer und überall Ein enormer Vorteil sei, dass man überall und nahezu zu jeder Zeit laufen kann und ein sofortiger Einstieg daher problemlos möglich sei. „Man ist an der frischen Luft, kann normalerweise auch in kleinen Gruppen laufen. Und die ersten Erfolge stellen sich schnell ein“, unterstreicht Krieghoff, der selber nahezu täglich unterwegs ist. Und ist man mal dabei, dann bleibe man es auch. „Laufen hat Suchtpotenzial“, versichert er. Wie gehen absolute Anfänger am besten vor? „Wichtig ist, langsam anzufangen und nicht gleich versuchen zu wollen, die volle Distanz zu rennen. Am besten wechselt man zu Beginn zwischen Laufen und Gehen ab. Man kann zum Beispiel drei Minuten joggen, danach zwei Minuten gehen, und versucht das dann noch einmal zu wiederholen“, rät Krieghoff. Im Wohlfühltempo Mit der Zeit können dann die Laufphasen verlängert werden (zum Beispiel auf zehn Minuten) und die Gehzeit verkürzt werden (beispielsweise auf eine Minute) oder später gar ganz weggelassen werden. Ganz wichtig dabei: „Man sollte locker in seinem eigenen Wohlfühltempo laufen, sich noch gut unterhalten können“, sagt Krieghoff. Sind im wahrsten Sinne des Wortes die ersten Schritte gemacht, könne man die Distanz verlängern, sollte dabei aber das Wohlfühltempo beibehalten. Kleinere Ziele, die in acht oder zwölf Wochen zu erreichen sind, wie fünf Kilometer durchzuhalten oder 30 Minuten am Stück zu schaffen, dienen der Motivation. Krieghoff rät Anfängern zu zwei oder drei Einheiten pro Woche und dazu, seine Strecke zu variieren. „Dranbleiben ist wichtig“, betont er: „Dann darf man auch ruhig stolz auf das Erreichte sein. Und seine Erfolge mit anderen teilen. Auch das macht Spaß.“ In unsere neuen Laufserie gibt Profi Marcel Krieghoff Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene. Video unter thueringer-allgemeine.de/sport Laufserie mit Profiathlet Marcel Krieghoff: Wie steige ich richtig ein?