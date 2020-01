Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Siegeshungrige Tiger

In Sömmerda wachsen zur Zeit wieder viele Volleyball-Kids heran. Seit einem guten Jahr bietet die BSG Einheit eine Trainingsgruppe für 8- bis 13-jährige Mädchen und Jungs an. Ganz zu Beginn durften die Kinder Namensvorschläge für das Team machen. „Volley Tigers“ machte das Rennen und ist nun auch offizieller Teamname für den Ligabetrieb.

Als Jugendtrainer Jörg Dingeldein vor einem guten Jahr die neue Gruppe eröffnete, begann er mit acht Kindern. Sowohl die Kinder als auch der Trainer sind seitdem mit viel Begeisterung dabei. Dass sie gemeinsam viel Spaß am Volleyball haben, sprach sich offensichtlich schnell herum, denn die Gruppe wuchs rasch auf 25 Kinder an. Nur dank der Unterstützung durch die weiteren Trainer Andreas Boger und Julia Jeschke kann ein Trainingsbetrieb in dieser Größe und Altersspanne weiter gestemmt werden. Aufgrund des großen weiblichen Zulaufs gibt es allerdings schon eine Warteliste bei den Mädchen, bei den Jungs hingegen ist noch weitere Verstärkung gewünscht. So oder so ist man im Verein aber sehr froh, wieder so viele Kinder unter 14 Jahren an den Volleyballsport heranführen zu können und damit ganz nebenbei auch einen Bedarf in der Sömmerdaer Kinder- und Jugendarbeit zu bedienen.

Nach vielen Monaten Training jagen die „Volley Tigers“ seit Oktober in der Thüringer U12- und U14-Liga fleißig nach Punkten. Für Neulinge schlagen sich die Tigers erstaunlich gut. Selbst wenn der große Turnierbetrieb zu Beginn beeindruckte und nicht alles auf Anhieb gelang, zeigen sich die jungen Sportler in vielen Spielen schon recht fokussiert und siegeshungrig. Sowohl das Team der U14-Mädchen als auch die zwei Teams der U12-Mädchen und U12-Jungs bejubelten schon mehrere Siege. Erst am vergangenen Sonntag krallten sich die U12-Tiger wieder einige Siege beim Turnierspieltag in Suhl. Zusammen hatten die drei U12-Teams neun Spiele, von denen sie fünf gewinnen konnten. Kampfgeist und Fairness zeichnen die jungen Sömmerdaer Tiger aus.