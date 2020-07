Beim Einladungswettkampf des Erfurter LAC im Steigerwaldstadion trat am 3. Juli auch Caroline Freitag an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sommermeeting des Thüringer Leichtathletikverbands startet

So langsam füllt sich der Terminplan für Thüringens Leichtathleten doch noch ein wenig auf. Für den Nachwuchs gibt es am 18. und 19. Juli quasi einen Ersatz für die wegen der Corona-Krise ausgefallenen Thüringer Meisterschaften. Im Erfurter Steigerwaldstadion richtet der Verband an diesen zwei Tagen das Sommermeeting des TLV aus.

„Wir wollten dem Nachwuchs mit Beginn der Ferien noch einen Höhepunkt bieten. Wettkämpfe sind wichtig für die Motivation“, sagte Landestrainer Axel Siegfried. Gestartet wird von der Altersklasse 12 bis zur U 20 in zahlreichen Wettbewerben vom Sprint über die Mittelstrecken bis hin zu den technischen Disziplinen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wegen der Abstandsregeln ist auch die Teilnehmerzahl beschränkt. Zwischen acht und elf Disziplinen finden pro Altersklasse statt. 24 Sprinter und 16 Starter in den technischen Disziplinen sind gestattet. Maximal vier Disziplinen können je Teilnehmer gemeldet werden. Nach den Ferien könnte es für Thüringens junge Topathleten sogar noch um die deutschen Meistermedaillen gehen. Siegfried rechnet mit der verschobenen Titeljagd im September.

Weitsprung und Sprints genehmigt – mühsames Ringen um Leichtathletik-Meeting in Thüringen