Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Souveräner Sieg im Kellerduell

Die SG Hilkerode/Birkungen hat das Kellerduell in der Basketball-Bezirksoberliga für sich entschieden: Dank des klaren 80:55 (46:26) im Heimspiel gegen den SV Stöckheim machten die Eichsfelder einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt, liegen nun nur noch zwei Punkte hinter dem Siebten, haben aber auch noch eine Partie weniger bestritten.

Die Gäste hatten am Vortag ihr Nachholspiel in Göttingen gegen den ASC III bestritten (und verloren) und sich anschließend erst gar nicht wieder auf den Nachhauseweg gemacht, sondern gleich in Südniedersachsen übernachtet. Ausgeschlafen sollten sich aber in diesem so wichtigen Duell um den Ligaverbleib nur die Akteure Hilkerode/Birkungens präsentieren.

Johannes Ballhausen, der erfahrene Coach der Eichsfelder, wusste um die Bedeutung des Duelles und stellte seine Jungs auch dementsprechend ein. Tom Hegemann, Gregor Fiedler, Jonas Dietrich, der großgewachsene Topscorer Norbert Niedzwiecki sowie Holger Kohlrautz bildeten die Starting Five der SG, und die zeigte von Anfang an eine starke Leistung. Auf eine aggressive Zonenverteidigung aufbauend, erzwang das Heimteam viele Ballgewinne, zudem lief auch das Angriffsspiel an diesem Tag überzeugend.

Niklas Rusalo fügte sich ohne Probleme von der Bank aus kommend ein, brachte viel Energie und konnte zahlreiche Fastbreak-Punkte erzielen, die oftmals mit tollen Pässen von Spielmacher Fiedler eingeleitet wurden. Höhepunkt der ersten Hälfte war ein Buzzerbeater-Dreier von Niedzwiecki zum Halbzeitstand von 46:26.

Nach der Pause wollten die Eichsfelder mit demselben Elan weitermachen, um die Stöckheimer nicht doch noch herankommen zu lassen. Nach etwas holprigem Start gelang dies dann auch. Aufgrund der deutlichen Führung nutze Ballhausen die Chance, um zu rotieren und auch die Bankspieler konnten mit Punkten und starkem Einsatz in der Defensive überzeugen.

Nachdem Hilkerode/Birkungen dann auch das dritte Viertel mit 20:14 gewonnen hatte, stand der vierte Saisonsieg der Ballhausen-Crew endgültig fest. Im finalen Abschnitt schalteten beide Teams dann einige Gänge zurück.

„Wir haben heute eine sehr überzeugende Leistung gezeigt. Im Training wurde Wert auf die Offensive gelegt, und dies hat sich direkt ausgezahlt. Wir haben phasenweise den Ball sehr gut bewegt“, lobte SG-Trainer Ballhausen, der deshalb auch „sehr zufrieden“ war. „Das war ein wichtiger Sieg gegen den Abstieg“, freute sich der langjährige Coach.