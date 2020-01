Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spieß zu Hause umgedreht

Im Hinspiel in der Handball-Verbandsliga mussten sich die Frauen des SV Glückauf Bleicherode mit einem knappen 18:19 in Artern geschlagen geben. Nur eine Woche später erfolgte bereits das Rückspiel, welches überraschend deutlich mit 24:15 gewonnen wurde.

Vor Anwurf der Partie überschattete ein trauriges Ereignis die Abteilung Handball des SV Glückauf. Vereinsmitglied Günter Rosin verstarb nur wenige Tage zuvor. Abteilungsleiterin Sabrina Fischer hielt eine Ansprache und in der Halle wurde mit einer Schweigeminute dem langjährigen Ehrenmitglied gedacht. Rosin, der seit dem 1. Januar 1970 Mitglied der Abteilung Handball war, und auch aktiv in der Männermannschaft spielte, blieb dem Handballsport immer treu und war nicht nur in Bleicherode ein gerngesehener Gast und Mitstreiter in den Nordthüringer Sportstätten.

So lagen Freud und Leid an diesem Tag sehr nah beieinander, denn Bleicherode spielte über 60 Minuten überraschend souverän. Artern gelang lediglich in der 12. Minute der Anschluss zum 4:3 durch Bianca Schröder. Auch die offensive Deckung der Kyffhäuserinnen, die im Hinspiel noch Wirkung zeigte, brachte den Gästen keinen erkennbaren Vorteil. Die Seiten wurden beim 12:8 für die Gastgeberinnen gewechselt. Spätestens mit Beginn der zweiten Hälfte, als es 17:11 stand, zog Bleicherode endgültig davon und sorgte so frühzeitig für die Entscheidung. Für ein Ausrufezeichen sorgte Dalilah Schlögel auf der rechten Seite. Die erst 17-Jährige erzielte zehn Treffer.