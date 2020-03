Sportfreunde Leubingen haben nie am Aufstieg gezweifelt

Eigentlich hätte es am vergangenen Freitagabend eine zünftige Aufstiegsfeier geben sollen. Wenn die Sportfreunde Leubingen in der Tischtennis-Verbandsliga Ost gegen den Vorletzten Oberbösa gewonnen hätten, wäre ihnen der Aufstieg in die Thüringenliga nicht mehr zu nehmen gewesen. Es wäre ihr 16. Sieg im 16. Spiel gewesen. Doch da der gesamte Sport wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit nur im Konjunktiv stattfindet, saßen die Leubinger Tischtennisspieler zuhause, statt den Aufstieg zu feiern.

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Im Gegensatz zu etwa dem Fußball, wo es derzeit wahrscheinlicher ist, dass es durch den Saisonabbruch gar keine Meister und Aufsteiger gibt, werden die Leubinger wohl bald den Lohn für ihre makellose Saison am grünen Tisch erhalten: Der Thüringer Tischtennis-Verband wird wohl, sofern die restlichen Saisonspiele nicht nachgeholt werden können, alle Teams aufsteigen lassen, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs rechnerisch noch die Möglichkeit dazu hatten. Heißt also: Sowohl Leubingen als ohnehin fast sicherer Aufsteiger als auch der VfB Schleiz, der als Zweiter sonst in die Relegation gemusst hätte, werden höchstwahrscheinlich aufsteigen.

Bei den Leubingern, die vor drei Jahren schon einmal ein einjähriges Gastspiel in der Thüringenliga hatten, zweifelte niemand daran, dass die Saison gewertet werden würde. „Natürlich kann man sich in so einer Ausnahmesituation nicht ganz sicher sein, was passiert. Aber die Saison war zu weit fortgeschritten, eine Nichtwertung war nie im Gespräch“, meint Peter Maier, Leubingens 60-jähriger Altmeister und die Nummer zwei des Teams. Schließlich hätten die Sportfreunde nur noch drei Spiele zu absolvieren gehabt.

Zwar wird die endgültige Entscheidung des Verbandes erst am 20. April fallen, doch im stillen Kämmerlein, wo derzeit alle verharren, dürfen sich die Spieler des Tabellenführers schon heimlich freuen. Mit Recht, denn sie waren das stärkste, weil homogenste Team der Oststaffel. Schleiz hatte zwar mit Tomas Cerveny (Bilanz: 21:2) und Vlastimil Kolar (22:1) die überragenden Einzelspieler in seinen Reihen, war dahinter jedoch zu schwach besetzt. Ganz anders Leubingen: Hier hatten alle Spieler des Stamm-Sechsers – Steffen Henich (21:5), Peter Maier (15:5), Nico Neumann (13:5), die beiden 20-jährigen Youngsters Martin Preißer (13:2) und Philipp Schwarz (14:0) sowie Björn Treidler (11:6) – eine deutlich positive Bilanz.

„Man sieht, dass wir eine Truppe sind, die abgesehen von unseren beiden Nachwuchstalenten so schon recht lange zusammenspielt“, sagt Maier, einst Vize-Spartakiadesieger der DDR („1975 oder 76, das weiß ich nicht mehr genau.“). Er selbst spielte seit 1969 für den SV Sömmerda und dessen Vorgängervereine, ehe er vor fünf Jahren nach Leubingen wechselte.

Maier sieht Team besser aufgestellt als bei letztem Gastspiel

Gemeinsam mit Spitzenspieler Steffen Henich, der nach einem Abstecher in die Oberliga nach Zella-Mehlis vor der Saison wieder nach Leubingen zurückkehrte, bildet er das obere Paarkreuz des Teams, dessen Spieler allesamt aus dem Landkreis Sömmerda kommen. Doch ohne Eitelkeit sagt Maier: „Für die Thüringenliga brauchen wir sicher noch Verstärkungen, die dann gegebenenfalls auch vor mir stehen werden.“

Dennoch ist sich Maier sicher, dass seine Mannschaft diesmal im Thüringer Tischtennis-Oberhaus eine bessere Rolle spielen wird als vor drei Jahren, als ihr nur ein Sieg und ein Unentschieden gelangen. Sie habe nun ein besseres Leistungsniveau, zudem sei die Thüringenliga nicht mehr ganz so stark besetzt, abgesehen von den Spitzenteams von Post Mühlhausen II und Hydro Nordhausen.

In einem Testspiel, das die Sportfreunde vor ein paar Wochen gegen Bleicherode, ein Mittelklasseteam der Thüringenliga, mit 3:9 verloren, wurde ihnen vor Augen geführt, dass sie bis zur neuen Saison noch fleißig trainieren müssen. Doch das ist gar nicht so einfach: Ihre Halle, in der sie sonst den Luxus haben, sie fast allein nutzen zu können, ist wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit geschlossen.

„Und ein Roboter ist sehr teuer, den hat niemand daheim stehen“, weiß Peter Maier. Er hält es für wichtig, dass gerade die jungen Spieler regelmäßig trainieren können, um sich weiterzuentwickeln. Für ihn selbst gilt das nicht mehr. Um sich fitzuhalten, setzt er sich alle paar Tage auf sein Mountainbike und fährt über die Hügel der Umgebung.

Den Drang, endlich wieder zu Schläger und Ball zu greifen, verspürt natürlich auch er.