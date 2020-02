Sportlerwahl im Altenburger Land: Duo Knechtel/Schilling

Auf dem Platz macht ihnen keiner so schnell etwas vor: Beim Tennisclub Altenburg gehört das Doppel Hannes Knechtel und Oskar Schilling zu den großen Hoffnungen. „Seit zwei Jahren spielen die beiden nun zusammen. Und beide haben einen großen Ehrgeiz und Trainingsfleiß“, sagt der Vater von Oskar und Trainer des jungen Duos,

Tom Schilling. So denn einmal ein Satz verloren geht, sei der Ärger bei beiden sehr groß.Beide haben ihre sportliche Zukunft noch vor sich, sind sie doch erst neun Jahre alt. „Wobei der Hannes eine Woche älter ist als der Oskar“, wie Tom Schilling mit einem Schmunzeln anmerkt. Einmal pro Woche trainieren beide pro Woche – mindestens.Sehen lassen können sich auch die Ergebnisse des Doppels. 2019 wurden sie ungeschlagen Kreismeister – wie schon im Jahr zuvor.

Zudem stehen die beiden Talente regelmäßig im Punktspielbetrieb am Netz. Nicht nur im Doppel, sondern auch im Einzel. Das Altenburger Talent sprach sich auch an höherer Stelle herum, wie die Berufung in den Landeskader beweist.