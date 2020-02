Sportlerwahl im Altenburger Land: SV 1913 Schmölln

Diese Saison werden die A-Junioren des SV Schmölln 1913 wohl lange in Erinnerung behalten. Denn 2019 räumten die von Falk Sporbert trainierten Fußballer alles ab, was es so zu holen gab: Sie holten den Kreismeistertitel und als Krönung obenauf auch noch in Hohenölsen den Pokalsieg. Die Saison rundete zudem noch der Aufstieg in die Landesliga ab. „Darauf bin ich auch als Trainer wahnsinnig stolz“, gesteht Sporbert unumwunden ein. Die Qualitäten des 15-köpfigen Kaders um Mannschaftskapitän Jacob Lorenz zeigen sich aber auch an anderer Stelle: Neun Spieler des Erfolgsteams schaffen direkt den Sprung in den Männerbereich.Geschuldet ist dieser Erfolg auch der Tatsache, dass die Mannschaft schon seit Bambini-Zeiten zusammenspielt und von Falk Sporbert betreut wird. „Die Jungs unternehmen auch außerhalb des Fußballplatzes viel gemeinsam in ihrer Freizeit.“ Auch als Team. Gemeinsam paddelte die Mannschaft schon auf der Elster oder besuchte Handballspiele in Ziegelheim. „Solche Aktionen schweißen zusätzlich zusammen.“