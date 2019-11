Oberhof kämpft um die Weltmeisterschaft im Rodeln

Oberhof Der Biathlon-Weltcup in Oberhof war ein voller Erfolg und bestätigte die WM-Vergabe für 2023. Nun plant man am Rennsteig enorme finanzielle Investitionen.

Mit mehr als 65.000 Zuschauern an den vier Wettkampf-Tagen setzte der Biathlon-Weltcup in Oberhof eindrucksvolle Maßstäbe. Rund 650 ehrenamtliche Helfer aus zahlreichen Thüringer Vereinen sicherten einen reibungslosen Ablauf mit toller Stimmung im Stadion am Grenzadler und an der Strecke. Thüringen bot der Welt ein Wintermärchen, Oberhof stellte unter Beweis, dass es die Weltmeisterschaft 2023 zu Recht erhalten hat.