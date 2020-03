Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SSV Erfurt 02 trainiert vor dem Laptop

Die Wettkampfsaison ist auch für die alpinen und nordischen Skisportler abrupt zu Ende gegangen. Die zur Eindämmung der Pandemie unverzichtbaren Maßnahmen lassen nahezu weltweit kein Training im üblichen Sinne zu. Aber die Athleten denken schon an die Vorbereitung auf die nächste Saison. Denn: Erfolgreiche Wintersportler werden im Sommer gemacht. Das heißt in diesem Jahr umso mehr: im eigenen Wohnzimmer, auf dem Balkon oder im Garten.

Was tun? Not macht erfinderisch. Und so suchten auch die Jugendlichen des Skisportvereins Erfurt 02 einen neuen Weg, ihre Übungseinheiten zu absolvieren. „Krafttraining und Dehnungsübungen, das geht ja auch in den eigenen vier Wänden“, sagten sich Milena, Sofie, Robert und Lukas. Sie organisierten mit Unterstützung einiger technisch versierter Elternteile ein Online-Videotraining. Wie beim „normalen“ Training gibt es einen Trainer, der die Übungen vorgibt und vormacht. Die Teilnehmer machen diese vor ihrem Rechner nach. 19 alpine und nordische Skisportler waren schon bei der ersten Einheit am 26. März angemeldet.

Nach dem Aufwärmen durch Lukas, zum Beispiel mit dem Laufen auf der Stelle, begann das eigentliche Training: Milena machte Kraft- und Koordinationsübungen vor, erklärte sie, gab Tipps zur Ausführung und motivierte ihre Online-Trainingsgruppe. Eine knappe Stunde wurde gekräftigt und gedehnt. Es war eine willkommene Abwechslung zum eingeschränkten Virus-Alltag und wird es erst einmal auch bleiben. Es schwitzt zwar jeder für sich allein zu Hause, trainiert aber dennoch gemeinsam mit seinen Sportkameraden.

Es ist ein gutes Sportangebot, das dank des tollen Engagements der Erfurter Nachwuchssportler den Vereinsmitgliedern des SSV 02 offeriert wird. Wöchentlich gibt es drei Angebote. So können sich viele Mitglieder fit halten und sich auch auf diese Art für den Kampf gegen das Virus wappnen.