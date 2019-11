Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stahl mit gutem Start in die Liga

Nach der ersten Landesligarunde in Weißensee rangierten sich die Bogenschützen des SV Stahl Unterwellenborn mit 12:2 Punkten auf dem zweiten Platz im Achterfeld ein. In Führung liegt punktgleich Aufsteiger SV Schwabhausen, der sich personell erheblich verstärkt hatte und gegen den die Könitzer mit 0:6 Sätzen (52:58, 49:54, 51:53) die einzigen Punkte abgeben mussten.

Das von Steffen Pfeifer betreute Team vertraute wie in der Vorjahressaison, die man mit Rang drei abschloss, auf Raphael Schier, Jonas Kraßnitzer, Maik Freitag und Patrick Pfeifer, wobei Raphael Schier mit 9,25 Ringen pro Peil den besten Durchschnitt aller Liga-Schützen erreichte. Einen noch besseren Start legte die zweite Mannschaft vom SV Stahl in der Landesklasse hin. Hier gaben Helene Jakubowski, Jonas Kintzel, Andrea und Manuel Haucke sowie Doreen Fröhlich keinen einzigen Punkt ab und setzten sich mit 14:0 vor Gera II (10:4) und Gastgeber Blau-Weiss Weißensee II (9:5) an die Spitze. Aus einer tollen Mannschaftsleistung ragte Helene Jakubowski mit 8,74 Ringen im Schnitt noch heraus und klopfte damit an die Tür zur ersten Mannschaft.