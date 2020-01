Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Standke auch bei Männern mit Edelmetall

Ein starkes Ausrufezeichen setzte Maximilian Standke vom Kodokan Erfurt bei den deutschen Judo-Meisterschaften in Stuttgart setzen. Nach einem tollen Wettkampf sicherte sich der zweimalige deutsche U21-Meister die Bronzemedaille bei den Männern in der Gewichtsklasse bis 60 kg.

Mit einem Auftaktsieg gegen Philipp Geimer (TV Heitersheim) startet der Erfurter in die nationalen Titelkämpfe. Im Kampf zwei unterliegt er Fabian Häßner (VfL Sindelfingen), der am Ende gemeinsam mit ihm Bronze gewann, durch Bestrafungen. In der Trostrunde marschierte Standke Kampf für Kampf durch das starke Starterfeld der leichtesten Gewichtsklasse der Männer. Im kleinen Finale setzte er noch einen drauf und besiegte Daniel Scheller (TSV Abensberg).