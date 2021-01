Struther Sandro Bonk: "So will ich nicht aufhören"

Eigentlich wollte Sandro Bonk von Fußball-Landesklässler SG DJK Struth/Diedorf seine Karriere nach dieser Saison beenden. Im reifen Fußball-Alter von 36 Jahren ein nachvollziehbarer Gedanke. Ganz definitiv war der Entschluss des Abwehrspielers zwar noch nicht ("In meinem Alter schaut man von Jahr zu Jahr"), doch die Überlegungen, die Schuhe an den Nagel zu hängen, waren konkret.

Doch dann machte die Corona-Pandemie Bonk einen Strich durch die Rechnung. Nur ein paar Pflichtspiele konnten ausgetragen werden. Wann und ob die Saison fortgesetzt oder beendet werden kann, weiß niemand.

"So will ich nicht aufhören"

Und so droht das Abschiedsjahr des Routiniers, der in der Serie 2020/21 bisher zwei Spiele für die zweite Mannschaft in der Kreisoberliga und ein paar für die erste SG-Vertretung in der Landesklasse absolvierte, ins Wasser zu fallen.

"Aber so will ich nicht aufhören", betont Bonk, der noch immer enorm ehrgeizig ist. "Ich wollte das Ende meiner Karriere nicht von äußeren Umständen abhängig machen. Dazu bin ich nicht der Typ." Also macht der 36-Jährige (mindestens) noch eine weitere Saison weiter - der fußballerische Abschied muss warten.

Mit 36 Jahren noch fit genug

Fit genug fühlt sich Bonk noch. "Als ich noch jünger war, habe ich gedacht, dass man in diesem Alter mehr Schmerzen nach dem Spiel hat. Aber es geht noch ganz gut", sagt er. Am ersten Spieltag der Landesklassen-Saison kam Bonk beim 0:3 im Derby gegen den FC Union Mühlhausen von Beginn an zum Einsatz, wurde anschließend in den folgenden Meisterschaftspartien regelmäßig eingewechselt.

Manchmal, wenn es der Spielstand zuließ, verzichtete der erfahrenen Innenverteidiger sogar auf seine Einwechslung: "Dann habe ich gesagt, es sollen lieber die jüngeren Spieler kommen, um Einsatzminuten und Erfahrung zu sammeln."

In der Kreisoberliga sind für Bonk, der vor drei Jahren nach einem im Training erlittenen dreifachen Bänderriss sowie eines Anbruchs des Schienbeins für ein halbes Jahr pausieren musste, in dieser Spielzeit für die SG DJK Struth/Diedorf II Einsätze gegen den FSV Geismar sowie gegen Grün-Weiß Deuna notiert.

Bonk vermisst die Mannschaft

Mit der SG Lengenfeld/Stein kämpfte Bonk einst in der Landesklasse um Punkte, wechselte dann nach dem Abstieg zu seinem jetzigen Team. Das ist inzwischen fast zehn Jahre her, doch von seiner Motivation hat er nach wie vor nichts eingebüßt.

Um so ärgerlicher ist es, dass der Fußball so lange pausieren muss. Mehr, als sich individuell, unter anderem mit Laufeinheiten fit zu halten, bleibt Bonk derzeit nicht. "Man hält über die sozialen Medien Kontakt, aber das ist nicht dasselbe. Ich vermisse es, die Mannschaft zu sehen. Nicht nur, mit ihnen zu spielen, sondern auch, einfach mit ihnen in der Kabine zu sitzen", erklärt der 36-Jährige, der sich körperlich gar "nicht so fühlt".

Langer Weg, bis wieder Normalität einkehrt

Dass er mal in so eine Situation gerät, in der eine Pandemie den Sport und den Alltag lahmlegt, hätte sich Bonk zuvor nicht vorstellen können. "Das hätte ich nie gedacht. Es ist wirklich schade. Ich hoffe, es geht so bald wie möglich wieder aufwärts."

Bis wieder Normalität - zumindest auf den Sport bezogen - einkehren wird, wird wohl noch eine ganze Weile vergehen, fürchtet Bonk: "Ich glaube auf den Fußball, so wie wir ihn bisher gewohnt waren, mit Zuschauern, wird man noch eine ganze Weile verzichten müssen."