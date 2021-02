Stürmer, Vater und Trainer

Norman Both (in Rot) kann auch einstecken, wie er schmerzlich erfahren musste im Spiel gegen Auleben, was unentschieden ausging.

Sie stehen „nur“ auf Platz zwei, sind ungeschlagen und wollen gerne auf Platz eins. Der Kalbsriether SV spielt seine bisher beste Kreisoberligasaison. Auch wenn es dabei sogar noch Luft nach oben gibt. Ob es aber für den Aufstieg in die Landesklasse reicht oder der Schritt vollzogen werden soll, steht noch nicht fest. „Wenn es sportlich passt, dann sehen wir weiter. Platz eins würde uns gutstehen. Aber was den Aufstieg angeht, müssen wir uns erst noch abstimmen“, sagt Trainer Tom Schwarzlos und lässt damit Platz zum Spekulieren. Für viele Vereine der Liga ist Kalbsrieth der Favorit auf Platz eins und damit den Aufstieg in den Fußball über die Kreisgrenzen hinaus. Ein Faktor, den Kalbsrieth zu einer Topmannschaft macht, ist Stürmer Norman Both. Der Offensivmann steht zusammen mit Jiri Brabenec vom SV Lipprechterode an der Spitze der Torjägerkrone. Beide haben 13 mal getroffen. Für Both kommt noch eine Vielzahl an Torvorlagen hinzu, was ihn für den KSV unverzichtbar macht.