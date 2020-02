Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV Großkochberg verliert beim Tabellenführer

Beim aktuellen Tabellenführer der 1. Ostthüringer-Tischtennis-Bezirksliga, USV Jena II, hatten die Akteure des SV 1956 Großkochberg nicht die Spur einer Chance auf etwas Zählbares, wo sie 1:8 unterlagen. Bei dieser Partie gab es zugleich auch ein Wiedersehen mit Florian Voigt, der seine Tischtennis-Laufbahn im Goetheörtchen begonnen hat und dort bis zur Saison 2018/2019 erfolgreich aktiv war, bevor er zum USV wechselte.

Bei ihrem Gastspiel in der Zeissstadt starteten die 1956er zunächst hoffnungsvoll in das Match, als Thomas Schröder/Mario Kind ihr Doppel für sich verbuchen konnten. Das sollte allerdings das einzige Erfolgserlebnis bleiben. Der USV glich aus und setzte bei den Einzelspielen die Siegesserie fort. Nach dem 1:7 unterlag Mario Kind, was der Schlusspunkt war. Beim Stand von 1:2 hatte es Thomas Schröder in der Hand noch einmal auszugleichen. Doch ein 7:11 im fünften Satz verhinderte das.

Schwarza verliert weiter

Weiter ohne Pluszähler in der 2. Tischtennis-Bezirksliga bleibt das Quartett vom Schlusslicht SV 1883 Schwarza. Beim Tabellensiebten des Zehnerfeldes, USV Jena IV, hieß es nach den beiden Doppelbegegnungen 0:2, wobei sich das Duo Dietger Hagner/Gerald Ortlepp nach knappen Satzausgängen im fünften Durchgang beugen mussten. Zum Einzelauftakt erhöhten die Jenaer auf 5:0, bevor Dietger Hagner (1:5) sowie Heinz Böhm (2:6) zu Schwarzaer Zählern kamen. Nach diesem Zwischenstand hatten Dietger Hagner und Gerald Ortlepp die Möglichkeit das Resultat weiter freundlicher zu gestalten, allerdings gingen ihre Duelle jeweils 2:3 verloren, so dass am Ende ein 2:8 zu Buche stand. Die Partie zwischen dem TSV Zeulenroda II und Neuling 1. TTC Saalfeld II in dieser Spielklasse wurde verlegt.

MTV lässt Spitzenreiter straucheln

In der 3. Ostthüringer-Tischtennis-Bezirksliga wurde nach den Schulferien das Rückrundenprogramm fortgesetzt, bei dem drei der fünf Landkreisvertreter an den Tischen waren. Zaungäste waren die Teams von Lok Saalfeld und des SV 1956 Großkochberg II.

In Bad Blankenburg stand ein Kreisderby an, das der gastgebende TSV sowie Ortsnachbar SV 1883 Schwarza II gespielt haben. Dieses wurde letztlich zu einer klaren Angelegenheit für das Quartett aus der Lavendelstadt (8:1). Nach den Doppeln und dem Einzelauftakt kam der TSV zum 3:0, bevor Adrian Hartung das 1:3 gelang. In der Folgezeit kletterten die Gastgeber zum 7:1. Frank Reichmann beendete das Match mit einem 12:10 im fünften Satz gegen Tim Häußler. Die Bad Blankenburger Zähler verbuchten Wolf Wunder, Frank Reichmann (beide 2,5), Christian Jäger sowie Ernst Schiersch (je 1,5).

Spannung pur herrschte dagegen beim Spitzenspiel zwischen Schott Jena VI (1.) und dem MTV 1876 Saalfeld (3.). Die Kreisstädter überraschten zunächst die Gastgeber, als sie die beiden Doppelauseinandersetzungen für sich verbuchen konnten (2:0). Zum Einzelstart glich das Schott-Quartett aus (2:2). Mit wechselnden knappen Führungen ging es im Anschluss bis zum 6:6 weiter. In der Schlussphase behielten Thomas Knoll sowie Hans-Peter Paschold die Nerven, gewannen jeweils 3:1 und brachten ihre Farben zum 8:6 Auswärtserfolg beim Tabellenführer. Die Punkte der 1876er aus der Kreisstadt kommen auf das Konto von Matthias Noack, Thomas Knoll (je 2,5), Hans-Peter Paschold sowie Tim Gernhardt (beide 1,5).