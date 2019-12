Saalfeld. Premiere für das Tanzturnier am Saalebogen am kommenden Wochenende im Saalfelder „Meininger Hof“

Tanzturnier mit fast 100 Paaren im „Meininger Hof“

Statt Turnhalle ein Kongress- und Tagungszentrum, statt Bockwurst ein opulentes Catering, statt mp3-Musik schwungvolle Live-Musik – die Mitglieder des Gesellschaftstanzclubs (GTC) Saalebogen lassen es am Wochenende richtig krachen.

Die Tanzsportabteilung des 1. SSV Saalfeld lädt am Samstag und Sonntag zum ersten Tanzturnier am Saalebogen ein. Und die Resonanz ist bei den beteiligten Tanzpaaren überragend: Insgesamt 91 Paare aus ganz Deutschland messen sich in Latein- und Standardtänzen, werden am Samstagabend zudem an der Tanzgala teilnehmen. „Mit so einer Resonanz haben wir gar nicht gerechnet“, ist auch Matthias Recknagel, der Chef der Saalfelder Tänzer, positiv überrascht.

Durch die 250 Startmeldungen – die Paare können jeweils in unterschiedlichen Klassen starten – wird es insgesamt 36 verschiedene Wertungen geben. „Wir haben in den letzten Tagen erst einmal Pokale nachbestellt, weil wir im Vorfeld davon ausgegangen sind, dass es nur 29 Wertungen gibt“, erzählt Recknagel, der jetzt zu tun hat, dass man den Zeitplan an beiden Wettkampftagen einhält: Jeweils von neun Uhr wird getanzt, beendet sein soll der Turniertag jeweils gegen 17.30 Uhr.

Mit dabei sind vom Gastgeber dabei alle neun Turniertanzpaare, die allein 35 Starts absolvieren werden. Große Siegeschancen werden dabei Ronald Risse und Astrid Kästner eingeräumt. Doch auch die anderen werden versuchen, den Heimvorteil zu nutzen. Dabei hoffen die Tänzer auch auf viele Zuschauer. „Aber vor allem zu den Tagesveranstaltungen wird es noch Karten an der Tageskasse geben“, sagt Matthias Recknagel. Die festliche Abendveranstaltung ist dagegen so gut wie ausverkauft.

Dabei dürfte die zweitägige Veranstaltung auch für so manchen Tanz-Laien ganz interessant sein: Zwei Turnierleiter werden die Wettkämpfe moderieren und dabei auch ausführlich die Wertungssysteme erklären. „Wir wollen in einer würdigen Umgebung eine niveauvolle Veranstaltung bieten“, so der GTC-Chef.

Erfreulich ist zudem für die Veranstalter die Resonanz unter den Sponsoren: Über 20 aus dem gesamten Städtedreieck sind mit an Bord. Und schon jetzt ist klar, dass es auch im kommenden Jahr ein Tanzturnier stattfinden wird. Am Tag der deutschen Einheit in der Stadthalle Bad Blankenburg.

„Tanzturnier am Saalebogen“, Samstag und Sonntag ab 9 Uhr im „Meininger Hof“ in Saalfeld