Teichert wechselt nach Mühlhausen

Eischleben. 13-jähriges Tischtennis-Talent soll in der Oberliga den nächsten Schritt in der Entwicklung gehen

Der Post SV Mühlhausen setzt bei der Zusammenstellung seiner Damen-Oberligamannschaft weiter auf das bewährte Konzept „jung, talentiert, sportlich ambitioniert“. Der Tischtennis-Vorzeigeclub aus dem Unstrut-Hainich-Kreis machte kürzlich den Wechsel von Madeleine Teichert perfekt. Die 13-Jährige aus Eischleben im Ilmkreis, Sportschülerin am Coubertin-Gymnasium, passt perfekt ins „Beuteschema“ der Postler, die mit einheimischen Talenten in der Oberliga aufschlagen wollen.

„Madeleine ist eine sympathische Spielerin, die in das Damen-Tischtennis reinwachsen möchte. Sie hat ein interessantes Spiel und wir hoffen, dass sie sich weiterhin gut entwickelt. Wir üben keinen Druck auf sie aus, die Bilanz, die sie spielt, steht erstmal im Hintergrund“, sagt Cheftrainer Erik Schreyer.

Teichert lief in der abgelaufenen Saison dank eines Doppelstartrechts für zwei Vereine auf. Für den SV Motor Tambach-Dietharz spielte sie in der Jugend-Bezirksliga eine ordentliche 7:4-Bilanz, bei den Verbandsliga-Frauen des TTZ Sponeta Erfurt erfolgte ein Einzel-Einsatz (0:2). Nun folgt für das junge Talent der nächste Schritt. Dass beim Post SV einige Schulfreundinnen von ihr spielen, erleichtert den Einstand. „Sie kennen sich gut, der Wohlfühlcharakter ist gegeben“, so Schreyer.