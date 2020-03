Teistungens Kapitän: „Sicher mache ich mir als Vater Sorgen“

Momentan ist Pierre Schulze zur sportlichen Tatenlosigkeit verdammt. Der erfahrene Kapitän des Fußball-Verbandsligisten Wacker Teistungen muss mit seinen Teamkollegen genau wie alle anderen Vereine derzeit eine Pause einlegen. An Spiele ist nicht zu denken, auch nicht an Teamtraining – jeder muss individuell versuchen, sich fitzuhalten.

Wie lange das noch so sein wird, ist ungewiss. Und diese Ungewissheit nagt auch an Schulze. „Die Situation um Corona sehe ich als sehr schwer einzuschätzen an, da man nicht weiß, was noch auf einen zukommen wird“, erklärt er: „Für den Sport ist das natürlich verheerend, da aktuell leider kein Mannschaftssport stattfindet und auch nicht klar ist, wie lange die Situation noch anhalten wird.“

Nicht auf den Platz zu können und im Idealfall die kleine Erfolgsserie Teistungens zu einer großen auszubauen, nagt an Schulze. Doch momentan, versichert der Abwehrspieler, würde es weit wichtigeres als Tore und Punkte geben. „Die Spielpause halte ich für richtig, da sie zum Wohle aller ist und so die Ausbreitung des Virus eventuell etwas verlangsamt beziehungsweise verhindert werden kann.“

Da der Verein für alle seine Mannschaften das Training vorläufig bis Ende März ausgesetzt hat, hält sich der Kapitän individuell fit. „Man kann Laufen, Steigerungsläufe und Stabilisation machen – da ist vieles möglich", erklärt Trainer Volker Reinhardt.

Ob die Saison auch wirklich zu Ende gespielt werden kann, darauf ist Schulze, der im Teistunger Team seit Jahren zu den Leistungsträgern gehört und zu einer echten Institution geworden ist, „sehr gespannt“. Für den Fall, dass das Virus einen regulären Spielbetrieb noch für einen längeren Zeitraum verhindern wird, hat Teistungens Kapitän eine klare Meinung: „Dann sollte die Saison annulliert werden und von vorne beginnen.“

Schulzes Gedanken kreisen in diesen Zeiten aber nicht nur um die Auswirkungen der Epidemie auf den Fußball und den Sport insgesamt. Für den Fußballer ist es derzeit „einfach eine schwierige Situation“. Das Coronavirus beherrscht den Alltag und nimmt damit auch Einfluss auf die Gedanken und die Stimmung jedes Einzelnen sowie die Atmosphäre, die im eigenen Haus oder innerhalb der Sportmannschaft herrscht.

„Sicherlich mache ich mir als Familienvater Sorgen“, gesteht Schulze, denn man könne nicht prognostizieren, „welches Ausmaß das Ganze noch annehmen wird“. Nicht nur Teistungens Kapitän hofft, dass schon bald wieder positivere Nachrichten die Schlagzeilen beherrschen.