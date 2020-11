In sehr steriler Atmosphäre fanden am Wochenende die 2. Elbflorenz Open in Dresden statt, an der mit dem im Winter für den Leipziger TC 1990 aufschlagenden Boilstädter Jonathan Roth und Paul Henkel (TC Ruhla 92) zwei Thüringer Tennisspieler teilnahmen.

Wirkliches Wettkampfgefühl kam beim Duo nicht auf. Dies lag unter anderem auch an der mitunter umständlichen Organisation. Lange Wartezeiten in der Kälte vor der Halle, penibelste Anweisungen – ein Idealzustand der Vorbereitung sieht sicher anders aus. „Ich kann den Veranstalter verstehen, dass in dieser Zeit alles absolut korrekt sein muss. Aber so hat es sich null wie ein Wettkampf angefühlt“, sagte Roth, der nach einem Freilos auf den talentierten Johannes Bruno (Dresden-Blasewitz) traf und im Achtelfinale letztlich mit 2:6, 1:6 unterlag. Dabei führte Roth sogar 2:0 und besaß Breakbälle, ehe der Sachse auf dem schnellen Teppich-Belag in der Privathalle immer besser ins Spiel fand und aufdrehte. „Er hat sich sehr gut entwickelt. Letztes Jahr habe ich noch gegen ihn gewonnen, aber man merkt, dass er tolle Förderung erhält“, sagte Roth über seinen 16-jährigen Kontrahenten.

Henkel war bereits am Freitagabend in der 1. Runde gefordert und erledigte die Aufgabe beim 6:1, 6:1 über André Werner (Weinböhla) souverän. Am Folgetag ließ er aber gegen den Reichenbacher Alexander Schällig einige Chancen liegen und unterlag in einem fehlerreichen Duell 3:6, 4:6. So ging es für beide mit einem gemischten Gefühl in die heimatlichen Gefilde zurück. „Einen Versuch war es wert, eine Wiederholung unter diesen Umständen muss nicht zwingend sein“, meinten beide einstimmig.

Damit ist die Tennis-Saison aller Voraussicht nach in diesem Jahr beendet. Die sächsischen Landesmeisterschaften, an denen Roth teilnehmen wollte, wurden bereits abgesagt. Ob ein von Martin Spelda organisiertes Turnier am Wochenende in Erfurt stattfinden kann, scheint eher unwahrscheinlich.