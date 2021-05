Tennisspieler Hopp: „Einen Schritt nach vorne gemacht“

Fokus auf das neue Jahr: Michel Hopp startet selbstbewusst in die Saison und will an die Erfolge aus dem alten Jahr anknüpfen.

Möbisburg. Landesmeister aus Möbisburg tankte in der Türkei Selbstbewusstsein vor der neuen Saison.

Gerade erst wieder aus der Türkei im heimischen Erfurt gelandet, machte Michel Hopp im Elternhaus in Möbisburg eine freudvolle Entdeckung. Denn in seiner Abwesenheit kauften die Eltern Torsten und Kathrin einen Wohnwagen, mit dem der Filius in absehbarer Zeit persönlich zu den Turnieren anreisen und übernachten kann. „Das war eine wunderbare Überraschung. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mich so wertvoll unterstützen“, sagt Hopp. Zusammen mit Bekannten soll der Wohnwagen noch ein wenig auf Vordermann gebracht werden, ehe er seine Feuertaufe besteht.

Thüringens Tennis-Spitzenspieler selbst kehrte mit einer Menge Selbstvertrauen vom mehrwöchigen Aufenthalt im türkischen Antalya zurück. Mehrere tägliche Einheiten auf den Sandplätzen bei besten Bedingungen sowie diverse Qualifikationsspiele im Rahmen der dort stattfindenden Turniere sorgten nicht nur für ein ansprechendes Trainingslevel, sondern eine positive Einschätzung des aktuellen Leistungsstandes. „Ich denke, ich bin jetzt schon weiter als im letzten Jahr“, sagt der 22-Jährige, der in den fünf Wochen mit Spielern aus verschiedensten Ländern aktiv war.

Da Corona weltweit den Turnierplan gehörig durcheinanderwirbelt, tummelten sich an der Mittelmeerstadt unzählige Top-Spieler. Viele sind unter den Top 1000 der Welt zu finden, was sich für Hopp positiv, aber auch negativ auswirkte. Positiv, da die Trainingspartner über ein extrem starkes Niveau verfügten. In den zahlreichen Trainingsspielen offenbarte sich eine Qualität, die der Möbisburger in den Qualifikationsrunden öfter anerkennen musste. „Die Bälle, die sie spielen, sind gar nicht so viel schneller. Man macht auch seine Punkte und Spiele. Aber sie sind in ihrem Spiel sehr sicher, machen kaum unnötige Fehler und agieren sehr abgeklärt“, meint Hopp.

So kratzte er als Außenseiter in zwei Ausscheidungs-Duellen gegen einen Deutschen und einen Japaner an der Überraschung, musste sich dann aber doch geschlagen geben. Der Lerneffekt sei aber groß gewesen. „Das waren mit meine besten fünf Wochen, seit ich Tennis spiele. Obwohl ich in den Turnieren nie weit gekommen bin, habe ich einen Schritt nach vorn gemacht. Das Niveau war so brutal hoch, da kann man sich was abschauen“, sagt er.

Nächster Auslandsstopp: Bosnien

In den nächsten Tagen wird der amtierende Landesmeister in der Umgebung trainieren. Während in der Türkei zumeist Spielformen im Vordergrund standen, gilt es nun, Grundlageneinheiten einzustreuen. Die Trainingszeiten werden wieder länger, dafür aber auch monotoner. Inwieweit sich er und seine Clubkollegen beim TC Ruhla 92 treffen, um gemeinsam Bälle zu schlagen, wird sich noch zeigen. Fest steht hingegen, dass bis Ende Juni in Deutschland keine Turniere geplant sind.

Hopp wird nicht nur deshalb, wenn alles nach Plan läuft, in rund anderthalb Wochen Richtung Bosnien aufbrechen. Dort finden mehrere ITF-Turniere statt, die allerdings auch wieder sehr gut besetzt sein werden. Einen festen Platz für Qualifikationsrunden dürfte Hopp nicht bekommen. „Es kann auch sein, dass ich nur trainiere“, so Hopp, der die neuerliche Tour aber selbstbewusst in Angriff nimmt.