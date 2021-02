THC-Handballerinnen mühen sich gegen Oldenburg zu 27:22-Sieg

Bad Langensalza. Die Handballerinnen des Thüringer HC haben Reaktion gezeigt. Nach der Niederlage am Freitag bei Blomberg-Lippe (29:31) fanden sie in die Siegspur zurück. Gegen den zwei Tage zuvor spielfreien VfL Oldenburg gewannen die Thüringerinnen 27:22 (14:11), mühten sich dabei aber mächtig. Oldenburgs Torfrau Julia Renner avancierte als herausragende Figur. Allein Josefine Huber konnte mit ihren sechs Toren für sich beanspruchen, nicht an der Torfrau des VfL gescheitert zu sein. Am häufigsten traf Marketa Jerabkova, die mit sieben Treffern ihre Führung in der Top-Torschützenliste auf 163 Treffer ausbaute.

„Es wird ein hartes Stück Arbeit“, prognostizierte Oldenburgs Trainer Niels Bötel im Vorfeld. Was er nicht ahnte, war, dass es der THC seiner Mannschaft einfach machte, auf Augenhöhe zu bleiben. Ob Marketa Jerabkova, Lydia Jakubisova oder Arwen Rühl: Wie in Blomberg stellte sich die Offensive kein Ruhmesblatt aus und warf Gäste-Torhüterin Julia Renner zuweilen berühmt. Die Fehlerquote war durch zusätzliche Missgeschicke im Zupassen derart hoch, dass THC-Trainer Herbert Müller nach einem Wurf Josefine Hubers direkt in die Arme von Merle Carstensen zu toben begann. Zum Glück für den THC scheiterte die Oldenburgerin im Gegenstoß am Pfosten, sodass es beim 11:11 (25.) blieb und der Favorit nicht in Rückstand geriet.

Der versiebte Tausendprozenter war vielleicht so etwas die Initialzündung für die Einheimischen, die sich eingeleitet von Kerstin Kündig mit ihrem vierten Tor ein kleines Polster bis zur Pause herauswarfen (14:11). Das Plus ließ sie in der Halbzeit ein wenig erleichtert durchschnaufen.

Die Kräfteverschleiß aufgrund des dichten Programms und die Negativerlebnisse der zurückliegenden Wochen schien Arme, Beine, aber vor allem auch den Kopf der THC-Spielerinnen müde gemacht zu haben. Gegen den ausgeruhten Gast, dessen für Freitag geplante Partie gegen Buchholz-Rosengarten auf Ende März verlegt worden ist, vermochten die Thüringerinnen keine Schippe draufzulegen. Sie blieben aber zunächst vorn, weil immerhin die Abwehr einigermaßen gefestigt wirkte.

Das Fehlpass-Festival setzte sich ungeachtet dessen ebenso fort wie das Auslassen der Wurfchancen. Mit Ausnahme von Josefine Huber. Mit dem fünften Tor im fünften Versuch stellte die zuvor hin und wieder glücklose Kreisläuferin vier Minuten vor dem Ende die kurz vorher herausgeworfene Vier-Tore-Führung erneut her. Gut eine Minute vor Schluss machte sie mit dem 26:22 den Sieg sicher.