ThSV Eisenach: Emotionale Momente beim Saisonausklang

Eisenach. Nach dem 24:23 über Dormagen sagte ein Quartett tschüss. Zwei Akteure gehen, zwei verstärken die Eisenacher Reserve.

Als Andrej Obranovic den letzten direkt auszuführenden Freiwurf von Andre Meuser blockte, war der knappe 24:23(13:14)-Sieg des Handball-Zweitligisten ThSV Eisenach über Bayer Dormagen perfekt. Es war zugleich die letzte Aktion von Andrej Obranovic für die Wartburgstädter. Der 24-jährige linke Rückraumspieler wurde ebenso wie Kristian Volar (26) nach dem Spiel mit ganz viel Beifall der 654 Zuschauer und der Mannschaftskameraden verabschiedet. Ihre Verträge wurden nicht verlängert.

Rückraum-Mitte-Mann Kristian Volar zog sich im August 2019 im DHB-Pokal gegen Erstligist HC Erlangen eine schwere Verletzung zu und konnte seitdem kein Pflichtspiel für den ThSV Eisenach bestreiten. Volar verschlägt es nach Zagreb, während Obranovic künftig für Drittligist Krefeld spielen wird.

Verabschiedet wurden nach der Partie auch Rechtsaußen Armend Alaj und Torhüter Andreas Fehr (beide beruflich mit einem Vollzeit-Job), die wieder in das Thüringenligateam des Vereins zurückkehren. Armend Alaj, inzwischen verheiratet und auch Papa, wird als Stand-by-Spieler in der nächsten Saison bei Bedarf einspringen. Im Team des Zweitligisten war er stets zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Zudem durfte er sich über Berufungen in die Nationalmannschaft des Kosovo freuen, mit der EM-Qualifikationsspiele bestritt. Auch für den 30-jährigen Schlussmann Fehr hielt die zurückliegende Saison besondere Momente bereit. Beispielsweise seinen Einsatz in der riesigen Hamburger Arena.

Geschäftstellenmitarbeiter und Ex-Jugendtrainer Benjamin Riemann (Zweiter von links) sagten tschüss. Foto: Sascha Fromm

Tschüss sagte der langjährige Geschäftsstellen-Mitarbeiter, einstige Trainer der C-Jugend und zweiten Männermannschaft Benjamin Riemann. Er wirkt künftig im Marketing-Bereich des VfB Suhl. Coronabedingt waren nach der Saison 2019/2020 keine Verabschiedungen vor Zuschauern möglich. Das holte der ThSV Eisenach vor dem Anwurf nach. Nicht alle eingeladenen Akteure kamen. Mit prasselndem Beifall wurden Ex-Kapitän Duje Miljak (Karriere-Ende) sowie Noah Streckhardt (zum Studium nach Würzburg und handballerisch zum HC Bad Neustadt) verabschiedet. Noch einmal schallten die Duje-Duje-Rufe aus dem blau-weißen Fanblock.