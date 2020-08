Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ThSV Eisenach: Tokic fällt sieben Wochen aus

Handball-Zweitligist ThSV Eisenach hat in seiner Vorbereitung weiter Tempo aufgenommen, muss aber einen ersten Ausfall vermelden. Ante Tokic zog sich bei einer Abwehraktion ei­nen Fingerbruch zu. Der Rechtsaußen wurde bereits minimalinvasiv operiert und soll spätestens in sieben Wochen wieder dabei sein, kündigte der Verein an. Martin Potisk musste außerdem aufgrund eines Magen- und Darminfektes pausieren. Am Mittwoch wird er wieder mit der Mannschaft trainieren.

Trotz des Rückschlages durch die Verletzung von Tokic zeigte sich Cheftrainer Markus Krauthoff-Murfuni mit den Fortschritten zufrieden. „Alle haben richtig gut gearbeitet“, sagte er. Am Wochenende stand Regeneration an, nachdem zuletzt intensive Lauf- und Krafteinheiten, aber auch erste Zweikämpfe in der Halle, das Bild der dritten Trainingswoche geprägt hatten.

Eisenachs Athletiktrainer Alexander Nöthe sprach von „Intervalltraining im Kraftbereich, Intervallläufen im Wartburgstadion, von grundathletischen Einheiten auf Crossfit-Basis“. Ein Berglauf in der Umgebung schloss die Woche ab.

„Alle wissen, wir müssen unseren Weg geradlinig und diszipliniert weiter gehen, um im Oktober zum Punktspielstart bei 100 Prozent Leistungsfähigkeit zu sein, Die Mannschaft zieht gut mit, alle sind fokussiert und gut gelaunt“, berichtet Nöthe.

Mit den Österreichern Daniel Dicker und Thomas Eichberger habe man, so Cheftrainer Krauthoff-Murfuni „zwei Riesentypen hinzubekommen, mit ausgesprochen professioneller Einstellung“. Nach dem Thema Rumpfkraft werden nun Schnellkrafttrainingseinheiten mit in den Mittelpunkt rücken.