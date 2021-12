ThSV-Eisenach-Trainer Kaufmann erwartet gegen Coburg eine Reaktion

Eisenach. Der ThSV Eisenach ist am Donnerstag im Handball-Derby gegen den HSC Coburg gefordert. Manager René Witte bedauert den Zuschauerausschluss, er hofft dennoch auf einen Erfolg.

Unter normalen Umständen wäre die Werner-Aßmann-Halle an diesem Donnerstag mit mehr als 2000 Zuschauern gefüllt. Das thüringisch-fränkische Handball-Derby zwischen dem ThSV Eisenach und Coburg ist ein Zuschauermagnet. Die 15. Auflage aber findet infolge der neuen Corona-Verordnung ohne Zuschauer statt.

„Das ist unfassbar bitter, hatten wir zumindest – wie zuletzt – auf die Genehmigung von 500 Zuschauern gehofft. Die Fans aus beiden Lagern müssen diesen Handballhit nun bei sportdeutschland.tv verfolgen. Das wirft generell Fragen für die Zukunft auf. Wir hoffen auf Lösungen“, erklärte Eisenachs Manager René Witte. Sportlich hofft er auf ei­nen erfolgreichen Jahresabschluss. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 17 Uhr, haben die Eisenacher bei den Rimpar Wölfen, die vergangene Woche mit einem 28:25 über Ligaprimus Gummersbach ein Ausrufezeichen setzten, ei­ne weitere Aufgabe vor sich.

„Wir wollen noch einmal alles raushauen, aus den Fehlern der Niederlage in Dresden lernen. Um erfolgreich zu sein, gilt es, unsere Abschlussschwäche abzulegen. Wir dürfen zugleich nicht so viele Zeitstrafen kassieren“, blickt Witte zunächst auf die Partie gegen Coburg. Wie der ThSV stellte sich Coburg im Oktober auf der Trainerbank neu auf. In der Vestestadt folgte der Däne Brian Ankersen auf Alois Mraz, in Eisenach der Schweizer Misha Kaufmann auf Markus Murfuni. In beiden Lagern ging es aufwärts. Bei Coburg war nach dem Erstliga-Abstieg zuvor ein Personalwechsel angesagt. Neben den Routiniers Jan Kulhanek (Tor) und Florian Billek (Rechtsaußen) tauchen seither viele neue Namen junger Spieler auf. Zuletzt hatte der Zehnte (14:16) mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, unterlag am vergangenen Spieltag dem starken Aufsteiger und jetzigem Zweiten Hagen 22:29.

Aufgrund der unterschiedlichen Spielanzahl liefert die Tabelle ein trügerisches Bild. Eisenach (14. mit 13:15 Punkten) hat etwa noch drei Partien nachzuholen, will aber vorher den Faden der in Dresden gerissenen Erfolgsserie aufnehmen.

„In den vergangenen acht Spielen haben wir zumeist sehr gute Leistungen geboten. Die Niederlage war vielleicht ein Schubs in die richtige Richtung. Unsere Mannschaft muss von Beginn bereit sein, um alles zu kämpfen, sich nicht satt zeigen oder blauäugig“, konstatierte Trainer Kaufmann im Rückblick auf den Trip an die Elbe. „Jetzt wird sich die Mentalität zeigen. Ich erwarte gegen Coburg eine Reaktion.“

ThSV Eisenach – HSC Coburg, Donnerstag, 19.30 Uhr, Werner-Aßmann-Halle