ThSV Eisenach will schnelle Hessen bremsen

Eisenach. ThSV Eisenach freut sich am Mittwoch auf das DHB-Pokalspiel gegen Erstligist Wetzlar.

Viel Zeit den Fehlern von Dessau (31:34) nachzutrauern, bleibt Eisenachs Handballern nicht. „Ich muss schnell den Kopf meiner Männer wieder freikriegen“, sagt ThSV-Trainer Markus Murfuni vor dem DHB-Pokalspiel gegen Erstligist HSG Wetzlar am kommenden Mittwoch (20 Uhr).

In Dessau bekam der Thüringer Zweitligist die schnellen Gastgeber in der zweiten Hälfte nicht mehr unter Kontrolle. „Wir haben die Fehler der letzten Niederlagen wiederholt“, ärgerte sich auch Manager René Witte. Nun kommt mit Wetzlar ein Team, dass wie übrigens auch Eisenach den schnellen Handball liebt. „Wir müssen sie bremsen, ins Zeitspiel zwingen. Wir wollen in diesem Kampf David gegen Goliath so lange es geht mithalten“, hofft Murfuni auf ein spannendes Match. „Sie sind uns körperlich überlegen. Deshalb müssen wir Wetzlars Abwehr in Bewegung kriegen. Wir brauchen einen Sahnetag. Wenn Wetzlar dann schwächelt, wollen wir da sein“, so der Coach.

Eisenach als sportliches Vorbild

Die Duelle mit den Nachbarn aus Hessen sind legendär. Pressesprecher Thomas Levknecht erinnert sich an den Januar 1997, als die HSG Dutenhofen – wie Wetzlar damals noch hieß – erst durch ein 20:19 im Pokal ins Final Four kam und dann vier Tage später mit dem gleichen Ergebnis in der Bundesliga in der Aßmann-Halle unterlag. Trainer damals war Rainer Osmann, der im gleichen Jahr mit dem ThSV in die Bundesliga aufstieg und dort sieben Jahre blieb. „Wir waren den Hessen, die ein Jahr später aufstiegen, damals noch ein bisschen voraus. HSG-Geschäftsführer Rainer Dotzauer bezeichnete den ThSV seinerzeit als sportliches Vorbild aus einer Kleinstadt Thüringens“, erinnert sich Osmann.

Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. „Sportlich und wirtschaftlich ist Wetzlar uns weit enteilt“, sagt Manager Witte. Aber abgeschenkt wird das Pokalspiel sicher nicht. „Klar, wie sie Hannover mit 38:16 abserviert haben, war schon der Hammer. Aber in Hamburg gab es beim 31:23 eine klare Niederlage“, so Trainer Murfuni, der seinen Spieler so exemplarisch Stärken und Schwächen des Gegners visuell vorführen kann.

Einsätze von Walz und Schneibel offen

Ob die bis Samstag fieberkranken Walz und Schneibel am Mittwoch schon wieder auf der Bank sitzen können, ließ Murfuni offen. Der Coach ist aber überzeugt, dass alle seine Spieler im heißen Duell mithalten können. Die drei Niederlagen am Stück in der 2. Liga machen Murfuni nicht nervös. „Wir brauchen nur ein Erfolgserlebnis, dann wird es wieder laufen“, sagt er.

Für den Pokalknaller gibt es noch reichlich Karten. „Wir haben ein Testzentrum vor der Halle, wo sich auch Ungeimpfte bis eine halbe Stunde vor Spielbeginn überprüfen lassen können. Wir sind für jeden Zuschauer dankbar“, sagt Witte.

DHB-Pokal, 2. Runde: ThSV Eisenach – HSG Wetzlar, Mittwoch 20 Uhr, keine Liveübertragung im TV oder Internet.