„Ich fühle mich wie nach Hause gekommen“, sprudelt es aus Hannes Iffert heraus. Der Kreisspieler ist gerade zurück beim ThSV Eisenach (wir berichteten). Diesen hatte er im Sommer zu Drittligist HSG Groß-Bieberau/Modau verlassen.

In der gut 4.000 Einwohner zählenden Kleinstadt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg trat Hannes Iffert eine Vollzeit-Stelle in einem Planungsbüro für Breitbandausbau an. Nach der Arbeit trainierte er beim ortsansässigen Handballteam aus der 3. Liga West. Seinen Punktspieleinstand in den Reihen der HSG Groß-Bieberau/Modau feierte der 23-Jährige bei der 28:29-Heimniederlage gegen den Leichlinger HV. Es blieb die bis dato einzige Partie der HSG. Danach stoppte ein „Corona-Einschlag“ im Team die Fortsetzung der Punktspiele. Inzwischen ruht das kleine runde Leder in allen dritten Ligen bis Ende Januar.

Der ThSV Eisenach, mit einem kleinen Kader in die Zweitbundesliga-Saison 2020/2021 gestartet, erinnerte sich im Angesicht des längerfristigen Ausfalls von Kreisspieler Justin Mürköster an Iffert. Dann ging es ganz schnell. Der Arbeitgeber stimmte einem Aufhebungsvertrag zu. Der Verein zeigte sich äußerst entgegenkommend. „Wir fanden eine schnelle Einigung“, berichtet Iffert. „Er wurde vom Team mit offenen Armen empfangen. Er wird unser neues Konzept bestimmt rasch verinnerlichen“, ist sich Trainer Krauthoff-Murfuni sicher.

Hannes Iffert kam als 16-jähriger von der SG Datterode/Rhörda ins Nachwuchsprojekt des ThSV Eisenach, bezog im seinerzeit vereinseigenen Sportinternat in Eisenach-Nord Quartier. Am Elisabeth-Gymnasium legte er das Abitur ab. Die A-Jugend des ThSV Eisenach, von Christoph Jauernik trainiert, führte Hannes Iffert als Mannschaftskapitän zu den Punktspielen in der Jugendbundesliga auf das Parkett. Zwischenzeitlich per Zweitspielrecht beim HSV Bad Blankenburg rückte er über die zweite in die erste Mannschaft des ThSV auf, schnupperte als Youngster im Spiel der Wartburgstädter in Melsungen Erstligaluft. Bei den Eisenacher Versorgungsbetrieben schloss er eine Ausbildung ab.

Nun ist Hannes Iffert zurück beim ThSV Eisenach, hat sich zunächst wieder im Elternhaus in Rhörda einquartiert, pendelt täglich zum Training. „Ich werde richtig Gas geben, um möglichst bald 100 Prozent meines Leistungsniveaus zu erreichen, um mir viele Spielanteile zu erarbeiten“, unterstreicht er. Gemeinsam mit Kristian Beciri wird Hannes Iffert das Kreisläuferduo bilden. „Ob die Spielberechtigung bis zum Freitag vorliegt, ist noch offen“, so ThSV-Manager Rene Witte vor dem Spiel bei Staffelfavorit VfL Gummersbach.