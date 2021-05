Thüringenpokal: Sieg vor Gericht für Fußball-Oberligisten

Erfurt. Es wird kein Thüringenpokal-Finale zwischen Carl-Zeiss Jena und Meuselwitz geben. Nun droht eine Auslosung zwischen den verbleibenden 32 Teams.

Was nun TFV! Ein „Not“-Pokalfinale zwischen Jena und Meuselwitz am 29. Mai ist jedenfalls erst einmal vom Tisch. Das Sportgericht des Thüringer Fußballverbandes (TFV) gab der Beschwerde des FC Rot-Weiß Erfurt und des FC An der Fahner Höhe am Abend in Erfurt statt. Damit ist der Beschluss des TFV-Präsidiums nichtig.

„Alle 32 Teams sind wieder im Wettbewerb“, sagte TFV-Präsident Udo Penßler-Beyer. Ob der Verband vor das Verbandsgericht in Revision geht, sei offen. Man wolle erst die Urteilsbegründung, die in drei, vier Tagen erwartet werde, bewerten, so Penßler-Beyer. Grund für die Entscheidung des Sportgerichts unter seinem Vorsitzenden Bernd Kruse war eine fehlende „Ermächtigungsgrundlage“. In den Durchführungsbestimmungen des TFV fehlte ein entsprechender Passus zum Pokal für 2020/21. Zudem entspreche der Beschluss nicht dem „Gleichheitsgrundsatz und dem Fairnessgedanken“, so das Gericht. Der TFV wurde aufgefordert, zeitnah eine andere Pokal-Lösung zu finden.

„Wir wissen noch nicht, was wir jetzt tun“, so Penßler-Beyer. Der Fall würde jetzt wieder an den Spielausschuss verwiesen, der dann neue Vorschläge machen soll. Die Regeln ließen wohl eine Verlosung des Platzes im DFB-Pokal zu, wenn nicht bis zum 29. Mai eine sportliche Lösung gefunden wird. Auch die „Gewinner“ von Rot-Weiß und Fahner Höhe wollten nach ihrem „Pokalsieg“ noch keine Aussage treffen, wie der Thüringer Pokalsieger bis Ende Juni ermittelt werden könnte.

Die beiden Oberligisten Fahner Höhe und Rot-Weiß Erfurt hatten Beschwerde gegen die Entscheidung des TFV-Präsidiums eingelegt, dass die beiden höchstklassigen Thüringer Vereine, FC Carl Zeiss Jena und ZFC Meuselwitz, aus der Regionalliga das Finale am 29. Mai austragen. Beide Kläger-Klubs wollten eigentlich Halbfinals und Finale ausspielen. Doch nun sind alle 32 Teams wieder im Rennen. Das nötige vierwöchige Mannschaftstraining für Pokalspiele ohne Gesundheitsgefahren scheint in der Ferne.

Der FC Rot-Weiß hatte schon vor der Verhandlung Druck gemacht und erklärt, dass die Oberliga-Mannschaft bereits in der vergangenen Woche das individuelle Ausdauertraining aufgenommen habe. „Ich bin überzeugt davon, dass wir uns in den nächsten Wochen noch intensiver auf das Pokalfinale vorbereiten können und ohne erhöhtes Verletzungsrisiko für unsere Spieler in dieses Finalspiel gehen könnten“, so Trainer Manuel Rost.

Fahner Höhes Vizepräsident Rolf Cramer sieht die Vorbereitung angesichts der weiter zu hohen Inzidenzzahlen im Landkreis Gotha offen. „Auch wir wollen natürlich eine sportliche Entscheidung. Aber sollte nur eine Auslosung ins Frage kommen, sollten jetzt alle im Topf sein und nicht nur Jena und Meuselwitz“, mahnte Cramer. Der Verein hatte zuletzt sogar einen offenen Brief an den DFB geschickt, in dem man eine Verschiebung des Tags der Amateure fordert. „Sonst spielen am 29. Mai ja fast nur Dritt- oder Regionalligisten und das sind keine Amateure mehr“, so Cramer.