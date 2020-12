Zufall oder originell? Bei der Festlegung der Räumlichkeit ist der Thüringer Fußball-Verband (TFV) jedenfalls seinen beiden mitgliederstärksten Vereinen gerecht geworden. Am Samstag, dem 12. Dezember, soll der 9. Verbandstag in Erfurt stattfinden, ausgerechnet im Carl-Zeiss-Saal des Messezentrums.

Doch weniger die Standortwahl sorgt im Vorfeld für Gesprächsstoff, sondern vielmehr die Tatsache, dass der TFV trotz aller aktuellen Kontaktbeschränkungen an einer Präsenzveranstaltung festhält. So sollen bis zu 130 Teilnehmer in der Messe anreisen; darunter 99 Delegierte sowohl von den acht Regional- und Oberligisten als auch aus den Thüringer Fußballkreisen.

Vereinsvertreter wollen auf Stimmrecht verzichten

Eine Menschenansammlung, die innerhalb des Präsidiums und vor allem in mehreren Kreisen für Kopfschütteln und Unverständnis sorgt. Trotz strikter Auflagen ist die Sorge vor einer Infektion groß, zumal Vertreter aus Risikogebieten ebenfalls erwartet werden. Einige Funktionäre erwägen daher zähneknirschend, auf eine Teilnahme und damit ihr Stimmrecht bei den anstehenden Neuwahlen zu verzichten.

Präsident Wolfhardt Tomaschewski zeigt sich unbeeindruckt. Er verweist auf die langfristige Planung und die behördliche Genehmigung des Verbandstages: „Es gibt ein bestätigtes Hygienekonzept mit Mund-Nasen-Schutz und Abstandsregeln“, sagt er und sieht in der Realisierung vor Ort kein falsches Signal an die zur Zwangspause verurteilten Vereine: „Auch sie können Versammlungen oder Beratungen durchführen.“

Tomaschewski seit neu Jahren im Amt

Doch viele andere Institutionen, nicht nur im Sport, haben ihre Zusammenkünfte in diesen Wochen aus Vorsicht ganz abgesagt oder zumindest aufs Frühjahr verschoben. Was also drängt den TFV zur Eile? Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, dass Tomaschewski es gar nicht erwarten könne, sein Amt nach mehr als neun Jahren abzugeben. Schon seit Monaten steht fest, dass er nicht noch einmal kandidieren wird. Entsprechend rar hat sich der 71-Jährige zuletzt gemacht.

Als bisher einziger Bewerber meldete mit Udo Penßler-Beyer ein Multifunktionär aus Mühlhausen seine Ambitionen an. Der bisherige Vizepräsident ist Vorsitzender des Schiedsrichter-Ausschusses sowohl im DFB als auch im NOFV sowie selbst auf den Plätzen noch als Schiedsrichter-Beobachter tätig.

Und wie es aussieht, wird er schon bald auch dem größten Thüringer Sportfachverband vorstehen.