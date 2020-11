Thüringer Max Langenhan fährt zu Bronze

In Königsee gewann der Ernstrodaer Max Langenhan am Samstag seine erste DM-Medaille bei den Herren.

Königssee. Rennrodel-Talent vom BRC Friedrichroda 05 erkämpft bei deutscher Meisterschaft in Schönau am Königssee Treppchenplatz und Weltcup-Ticket

Nach zwei vierten Plätzen in den Vorjahren ist Rennrodler Max Langenhan vom BRC 05 Friedrichroda bei der deutschen Meisterschaft erstmals aufs Treppchen gefahren. In der Eisarena in Schönau am Königssee gewann der 21-Jährige am Samstag hinter Lokalmatador Felix Loch (Berchtesgaden) und Vorjahressieger Johannes Ludwig (Ohrdruf) Bronze und beseitige auch die letzten Zweifel an der Nominierung fürs deutsche Weltcupteam.